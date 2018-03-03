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Ядерная ракета "Барсик": Минобороны России получило 63 тысячи названий для нового супероружия

03.03.2018 16:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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После открытия конкурса на название вариантов для нового супероружия, организованного Министерством обороны России, пользователи прислали более 63 тысяч заявок. Военным даже пришлось создать креативную группу по обработке вариантов названий, пишет «Российская газета». В среднем за один час поступает около трех тысяч предложений.

Ядерная ракета "Барсик": Минобороны России получило 63 тысячи названий для нового супероружия
Изображение: Россия 24 / youtube.com


— Предложения поступают не только от жителей России: около 20 процентов вариантов названий пришло от интернет-пользователей из стран СНГ, еще порядка 10 процентов — от жителей ближнего и дальнего зарубежья, — отметили в пресс-службе военного ведомства.

Напомним, что военные предлагают дать название боевому лазерному комплексу, который развернут в Южном военном округе, крылатой ракете с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета и глубинному подводному беспилотнику межконтинентального класса.

Например, жители Ростова-на-Дону предлагают назвать новую ракету с атомным двигателем — «Демократия-1». Среди названий — «Барсик», «Санкция», «Кондратий», «Паритет», «Посол» и даже «Осиновый кол» (ОК). Есть предложение назвать ракету «Иван», а подводный беспилотник «Марья». Либо дать трем предложенным образцам имена былинных богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. 

 
 
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После открытия конкурса на название вариантов для нового супероружия, организованного Министерством обороны России, пользователи прислали более 63 тысяч заявок....

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