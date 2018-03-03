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Ядерная ракета "Барсик": Минобороны России получило 63 тысячи названий для нового супероружия
03.03.2018 16:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
После открытия конкурса на название вариантов для нового супероружия, организованного Министерством обороны России, пользователи прислали более 63 тысяч заявок. Военным даже пришлось создать креативную группу по обработке вариантов названий,
Напомним, что военные предлагают дать название боевому лазерному комплексу, который развернут в Южном военном округе, крылатой ракете с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета и глубинному подводному беспилотнику межконтинентального класса.
Например, жители Ростова-на-Дону предлагают назвать новую ракету с атомным двигателем — «Демократия-1». Среди названий — «Барсик», «Санкция», «Кондратий», «Паритет», «Посол» и даже «Осиновый кол» (ОК). Есть предложение назвать ракету «Иван», а подводный беспилотник «Марья». Либо дать трем предложенным образцам имена былинных богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.
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После открытия конкурса на название вариантов для нового супероружия, организованного Министерством обороны России, пользователи прислали более 63 тысяч заявок....
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