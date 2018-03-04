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Аналитик: Apple выпустит обновленные MacBook Air по сниженной цене
05.03.2018 09:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в во втором квартале 2018 года (с апреля по июнь) компания Apple выпустит обновленные модели ноутбуков MacBook Air. Об этом
Существенных обновлений линейки ноутбуков MacBook Air не происходило около трех лет. Скорее всего, кроме «технических» улучшений вроде новых процессоров и графической подсистемы, новинки оборудуют дисплеями более высокого разрешения. В нынешних устройствах используются панели с разрешением в 1440 на 900 пикселей.
Кроме того, обновленные ноутбуки могут получить порты USB Type-C Thunderbolt 3 и отличный от нынешних аппаратов дизайн. Аналитик предполагает, что цена аппаратов также будет ниже, чем у актуальных MacBook Air. Это позволит Apple увеличить продажи лэптопов на 10−15%.
Напомним: цены нынешних MacBook Air
Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки Apple:
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Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в во втором квартале 2018 года (с апреля по июнь) компания Apple выпустит обновленные модели ноутбуков MacBook Air....
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