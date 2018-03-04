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Аналитик: Apple выпустит обновленные MacBook Air по сниженной цене

05.03.2018 09:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в во втором квартале 2018 года (с апреля по июнь) компания Apple выпустит обновленные модели ноутбуков MacBook Air. Об этом пишет профильный ресурс MacRumors.

Аналитик: Apple выпустит обновленные MacBook Air по сниженной цене
Источник: CNET

Существенных обновлений линейки ноутбуков MacBook Air не происходило около трех лет. Скорее всего, кроме «технических» улучшений вроде новых процессоров и графической подсистемы, новинки оборудуют дисплеями более высокого разрешения. В нынешних устройствах используются панели с разрешением в 1440 на 900 пикселей.

Кроме того, обновленные ноутбуки могут получить порты USB Type-C Thunderbolt 3 и отличный от нынешних аппаратов дизайн. Аналитик предполагает, что цена аппаратов также будет ниже, чем у актуальных MacBook Air. Это позволит Apple увеличить продажи лэптопов на 10−15%.

Напомним: цены нынешних MacBook Air на официальном сайте производителя начинаются с отметки в 999 долларов. В белорусских интернет-магазинах их можно приобрести от 1950 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки Apple:

 
 
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Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в во втором квартале 2018 года (с апреля по июнь) компания Apple выпустит обновленные модели ноутбуков MacBook Air....

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