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Российские военные раскрыли планы по созданию восьмиколесного танка

05.03.2018 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Генеральный директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий рассказал журналистам ТВ «Звезда» о создании танка на восьмиколесной платформе «Бумеранг».

Российские военные раскрыли планы по созданию восьмиколесного танка
БМП «Бумеранг». Фото: rusplt.ru

«В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау. На этой же платформе, но это уже будет пушка большего диаметра. И об этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время», — сказал Александр Красовицкий.

Колесный танк — неофициальный термин, употребляемый по отношению к ряду современных тяжелых пушечных бронеавтомобилей. По сравнению с легкими танками такие бронеавтомобили обладают повышенной скоростью передвижения и меньшим воздействием на дорожное полотно при сравнимой проходимости на пересеченной местности. Но применение колесной ходовой существенно ограничивает массу танка, поэтому машина может иметь только легкое бронирование.

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский отметил, что если установить боевое отделение со 125-миллиметровым орудием, имеющееся на самоходной противотанковой пушке «Спрут-СДМ», на колесную платформу «Бумеранг», в российской армии появится уникальная машина. На такое конструкторское решение, по мнению, эксперта не потребуется много времени.

 
 
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Генеральный директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий рассказал журналистам ТВ «Звезда» о создании танка на восьмиколесной...

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