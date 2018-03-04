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Флагман Xiaomi Mi MIX 2S получит камеру с искусственным интеллектом

05.03.2018 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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27 марта компания Xiaomi представит обновленный флагман Mi MIX 2S. Скорее всего, гаджет получит дисплей практически без боковых рамок и камеру с искусственным интеллектом. Об этом пишет Gizmochina.

Недавно представители Xiaomi опубликовали в китайской социальной сети Weibo фотографию, в которой предлагают угадать: создана ли она только с помощью камеры смартфона или с использованием искусственного интеллекта.

Флагман Xiaomi Mi MIX 2S получит камеру с искусственным интеллектом

Ранее сообщалось, что гаджет сможет определять объекты в кадре (например, цветы, еда, небо, документы) и в зависимости от этого автоматические улучшать кадр. Отметим, что подобная система используется в флагманском смартфоне компании Huawei — Mate 10 Pro.

Точной информации о количество фотомодулей в Mi MIX 2S (один иди два) пока не сообщается. Известно, что основным сенсором станет Sony IMX363. Кроме того, устройство оснастят процессором Snapdragon 845. Оперативной памяти — до 8 ГБ, постоянной — до 256 ГБ.

Флагман Xiaomi Mi MIX 2S получит камеру с искусственным интеллектом

Предполагаемая диагональ экрана смартфона — 6,01 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей). Возможно, в дисплей встроят сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора — 3400 мАч. Операционная система — Android 8 Oreo с оболочкой MIUI 9.

Флагман Xiaomi Mi MIX 2S получит камеру с искусственным интеллектом

Корпус гаджета, скорее всего, будет выполнен из керамики. Рамки вокруг дисплея станут более тонкими, что хорошо заметно на новых рендерах аппарата. Впрочем, на них не видно фронтальной камеры, из-за чего обозреватель Gizmochina не до конца верить в подлинность изображений.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Xiaomi:

 
 
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27 марта компания Xiaomi представит обновленный флагман Mi MIX 2S. Скорее всего, гаджет получит дисплей практически без боковых рамок и камеру с искусственным...

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