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Флагман Xiaomi Mi MIX 2S получит камеру с искусственным интеллектом
05.03.2018 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
27 марта компания Xiaomi представит обновленный флагман Mi MIX 2S. Скорее всего, гаджет получит дисплей практически без боковых рамок и камеру с искусственным интеллектом. Об этом
Недавно представители Xiaomi опубликовали в китайской социальной сети Weibo фотографию, в которой предлагают угадать: создана ли она только с помощью камеры смартфона или с использованием искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что гаджет сможет определять объекты в кадре (например, цветы, еда, небо, документы) и в зависимости от этого автоматические улучшать кадр. Отметим, что подобная система используется в флагманском смартфоне компании Huawei — Mate 10 Pro.
Точной информации о количество фотомодулей в Mi MIX 2S (один иди два) пока не сообщается. Известно, что основным сенсором станет Sony IMX363. Кроме того, устройство оснастят процессором Snapdragon 845. Оперативной памяти — до 8 ГБ, постоянной — до 256 ГБ.
Предполагаемая диагональ экрана смартфона — 6,01 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей). Возможно, в дисплей встроят сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора — 3400 мАч. Операционная система — Android 8 Oreo с оболочкой MIUI 9.
Корпус гаджета, скорее всего, будет выполнен из керамики. Рамки вокруг дисплея станут более тонкими, что хорошо заметно на новых
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Xiaomi:
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27 марта компания Xiaomi представит обновленный флагман Mi MIX 2S. Скорее всего, гаджет получит дисплей практически без боковых рамок и камеру с искусственным...
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