27 марта в Париже компания Huawei представит новые флагманские смартфоны P20, P20 Lite и P20 Pro. За два месяца до презентации о новинках известно практически все. Сегодня в Сеть попали полные технические характеристики и цены остальных смартфонов производителя, которые выйдут в 2018 году.





Обозреватель Gizmochina уточняет, что до презентации многих устройств остается еще достаточно много времени, и их спецификации и цены могут измениться. Кроме того, некоторые их них предназначены для локальных рынков разных стран.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Презентация смартфонов состоится в октябре 2018 года. Гаджеты будут базироваться на новейшем процессоре Kirin 980. Диагональ экрана Mate 20 составит 5,9 дюймов, разрешение — 2K. «Старший» Mate 20 Pro получит дисплей на 6 дюймов с разрешением 1080p.



На фото Huawei Mate 10 Pro

Оба смартфона будут продаваться в версиях с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Модель Mate 20 Pro также получит модификацию Porsche Edition с 256 ГБ встроенного хранилища. Основная камера на задней стороне аппаратов будет двойной, на 12 и 20 Мп. Фронтальные модули — 8-мегапиксельные.

Huawei Mate 20 c 4 ГБ оперативной памяти будет продаваться за 615 долларов, с 6 ГБ памяти — за 710 долларов. За Mate 20 Pro (4 ГБ) попросят 770 долларов, модель с 6 ГБ ОЗУ будет оценена в 850 долларов. Mate 20 Pro Porsche Edition будет стоить 1415 долларов.

Huawei Nova 2 Lite

Гаджет оснастят 5,6-дюймовым экраном с разрешением 1080p. Процессором выступит новый чип Kirin 670. В продажу выйдут модификации с 4 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища — 64 ГБ.

За стартовую модификацию с 4 ГБ оперативной памяти попросят 315 долларов, за более производительную модель на 6 ГБ — 360 долларов.

Huawei Nova 3 and Nova 3S

Гаджеты анонсируют в мае. Nova 3 получит 6-дюймовый дисплей разрешением в 1080p и процессор Kirin 960. В продаже появятся модификации с 4/64 ГБ, 6/64 ГБ и 64/128 ГБ памяти. Гаджет также оснастят четырьмя камерами — двумя основными и двумя фронтальными.



На фото Huawei Nova 2

Разрешение пары основных фотомодулей составит 16 и 2 Мп. Точного разрешения основного фронтального сенсора пока ну уточняется. Дополнительный селфи-модуль — 2-мегапиксельный.

За модель с 4 ГБ «оперативки» попросят 425 долларов, модификацию с 6/64 ГБ оценят в 470 долларов, 6/128 ГБ — в 535 долларов.

В декабре компания выпустит модель Nova 3S с аналогичными техническими характеристиками. Разница будет заключаться в более мощном процессоре Kirin 970 и экране разрешением в 1200p. Цены останутся на прежнем уровне.

Enjoy 8, Enjoy 8 Plus, and Enjoy 8S

Модель Enjoy 8 Plus представят в апреле. Ее оснастят 6-дйюмовым экраном, процессором Kirin 670, а также 4/64 ГБ памяти. Основная камера будет сдвоенной, на 13 и 2 Мп. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Цена на стартовую модификацию составит 235 долларов, максимальную — 315 долларов.



Предполагаемый Huawei Enjoy 8

Enjoy 8 анонсируют в июле. Гаджет получит 5,5-дюймовый экран разрешением в 720p, процессор Kirin 670, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ постоянной памяти. Фронтальная камера — на 8 Мп, основная — на 12 Мп. Цена младшей модели — 140 долларов, старшей — 170 долларов.

Enjoy 8S представят в конце года. У него будет 5,7-экран с разрешением в 1080p и процессор Kirin 670. Объем памяти — такой же, как в модели Enjoy 8 Plus. Основная камера будет одинарной, на 13 Мп. Разрешение фронтального модуля — 8 Мп.

Honor 10 and Honor 10 Lite

Honor 10 появится в июне с процессором Kirin 970, 5,7-дюймовым 1080p экраном и 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная, основная — пара модулей на 12 и 20 Мп.

Модель с 4 ГБ оперативной памяти будет стоить 360 долларов, 6/64 ГБ — 425 долларов, 64/128 ГБ — 470 долларов.

Lite-версия устройства появится через шесть месяцев и будут оснащаться процессором Kirin 670, а также 3 и 4 ГБ оперативной памяти. Фронтальная и основная камеры будут сдвоенными.

Цены — 205, 250 и 299 долларов.

Honor V10 Play and Honor V11

Honor V10 Play — брат-близнец модели Honor 10 Lite с такими же характеристиками и ценой. Отличие — релиз Honor V10 Play пройдет на шесть месяцев раньше. Возможно, два смартфона будут продаваться в разных странах под разными разваниями.



На фото Honor 9

Honor V11 оснастят 6-дюймовым экраном разрешением в 2K, процессором Kirin 970, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера — двойная, 12-мегапиксельная, фронтальная — 8-мегапиксельная.

Модель с 4 ГБ «оперативки» будет продаваться за 440 долларов, 6/64 ГБ — за 520 долларов, 6/128 ГБ — за 580 долларов.

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