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Стали известны характеристики и цена нового флагманского смартфона HTC

05.03.2018 12:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Сеть попали полные технические характеристики нового флагманского смартфона компании HTC — U12. Об этом пишет ресурс fonearena.

Стали известны характеристики и цена нового флагманского смартфона HTC

Гаджет получит процессор Snapdragon 845, дисплей на 5,99 дюймов с QHD+ разрешением (2880 на 1440 пикселей), до 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 3420 мАч. Кроме того, корпус аппарата будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Основная камера будет сдвоенной с модулями Sony IMX3xx на 12 и 16 Мп. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Кроме того, гаджет получится разблокировать сканированием лица. Из дополнительных плюсов — поддержка технологии сжатия граней Edge Sense. Операционная система — Android 8 Oreo с фирменной оболочкой производителя.

Предполагаемая дата анонса смартфона — апрель или май 2018 года. Ориентировочная цена — 880 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны HTC:

 
 
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В Сеть попали полные технические характеристики нового флагманского смартфона компании HTC — U12. Об этом пишет ресурс fonearena.

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