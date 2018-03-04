Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел

В тропических лесах острова Борнео впервые за последние 150 лет было обнаружено растение Thismia neptunis. Научная работа об этом опубликована в журнале Phytotaxa , кратко о находке пишет New Scientist .

Thismia neptunis — очень необычное растение. Большую часть жизни оно проводит под землей, а наверх выбирается только на пару недель в год во время цветения. Размер его надземной части — всего 9 сантиметров, к тому же выглядит оно довольно неприметно.

Возможно, из-за этого у растения есть всего одно задокументированное наблюдение. В 1866 году итальянский ботаник Одоардо Беккари наткнутся на один такой цветок на западе Малайзии и описал новый вид. С тех пор этот цветок никто не видел.



Так Одоардо Беккари изобразил Thismia neptunis в 1866 году

Однако в 2017 году группа исследователей из Чехии изучали тот же регион тропических лесов и наткнулись на цветок Thismia neptunis.

«Насколько нам известно, это второе наблюдение вида, — пишут ученые в своей работе. — Поэтому мы предоставляем его исправленное описание, в том числе внутреннего строения, и первые фотографии этого легендарного и почти мифического растения».



Фото: Sochor et al, 2018 / Phytotaxa



Фото: Sochor et al, 2018 / Phytotaxa

Thismia neptunis относится к группе микогетеротрофных растений, которые живут рядом с определенными видами грибов. Микогетеротрофы не фотосинтезируют, а вместо этого получают питательные вещества через корни из мицелия, ничего не отдавая взамен.