ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел

05.03.2018 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В тропических лесах острова Борнео впервые за последние 150 лет было обнаружено растение Thismia neptunis. Научная работа об этом опубликована в журнале Phytotaxa, кратко о находке пишет New Scientist.

Thismia neptunis — очень необычное растение. Большую часть жизни оно проводит под землей, а наверх выбирается только на пару недель в год во время цветения. Размер его надземной части — всего 9 сантиметров, к тому же выглядит оно довольно неприметно.

Возможно, из-за этого у растения есть всего одно задокументированное наблюдение. В 1866 году итальянский ботаник Одоардо Беккари наткнутся на один такой цветок на западе Малайзии и описал новый вид. С тех пор этот цветок никто не видел.

Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел
Так Одоардо Беккари изобразил Thismia neptunis в 1866 году

Однако в 2017 году группа исследователей из Чехии изучали тот же регион тропических лесов и наткнулись на цветок Thismia neptunis.

«Насколько нам известно, это второе наблюдение вида, — пишут ученые в своей работе. — Поэтому мы предоставляем его исправленное описание, в том числе внутреннего строения, и первые фотографии этого легендарного и почти мифического растения».

Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел
Фото: Sochor et al, 2018 / Phytotaxa
Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел
Фото: Sochor et al, 2018 / Phytotaxa

Thismia neptunis относится к группе микогетеротрофных растений, которые живут рядом с определенными видами грибов. Микогетеротрофы не фотосинтезируют, а вместо этого получают питательные вещества через корни из мицелия, ничего не отдавая взамен.

Читайте также

Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел
В Океании нашли гигантских крыс, которых считали мифом
Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел
Фотофакт. Световые столбы в Брестской области
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тропических лесах острова Борнео впервые за последние 150 лет было обнаружено растение Thismia neptunis. Научная работа об этом опубликована в журнале Phytotaxa, кратко...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Слив" года: в сеть попали характеристики и цены всех смартфонов Huawei за 2018 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика