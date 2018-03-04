Как продвигать сайт в Google в 2018 году: основные тренды и рекомендации

Продвижение сайта в Google имеет ряд особенностей. Рынок SEO уже давно нельзя представить без перемен: на нем регулярно появляются новые требования со стороны поисковых систем, разрабатываются новые инструменты, в то время как другие устаревают и теряют актуальность. Для того чтобы добиваться хороших позиций в поисковой выдаче, необходимо быть в тренде и разбираться, что эффективно, а что — нет. Предлагаем ознакомиться с советами о том, как продвигать сайт в гугле в 2018 году.

SEO-тренды в Google в 2018

• RankBrain

Google постоянно совершенствует собственный алгоритм RankBrain, цель которого — улучшение поисковой выдачи. Он анализирует поведение пользователей в поиске и ранжирует релевантные им результаты. Для того чтобы сайт был на верхних позициях поисковой выдачи, его контент должен максимально соответствовать запросу пользователя. Обращайте внимание на грамотность текстов, распределение ключевых слов в них и на удобство пользования ресурсом (пользователь должен легко и быстро находить всю необходимую ему информацию). Если посетители будут быстро покидать ваш сайт, вы потеряете позиции в выдаче.

• Сниппеты

Важный момент, который Google учитывает в выдаче. Сайты, которые используют микроразметку, считаются системой наиболее релевантными для пользователей. Используйте завлекающие заголовки и описания. Следите за тем, чтобы вся информация, находящаяся в сниппете, максимально соответствовала запросу пользователей. Контент страницы также должен соответствовать информации в сниппете.

• Контент

В ответ на вопрос о том, как продвигать сайт в Google в 2018 году, специалисты советуют уделить особое внимание контенту, размещенному на сайте. Поисковая система Google отдает предпочтение тем страницам, которые полностью отвечают на вопросы пользователей. Пишите качественные и объемные тексты (от 2000 слов), полностью раскрывайте тему, о которой пишете. Каждый посетитель, который заходит на сайт, должен найти ту информацию, которая его интересует. Разделяйте тексты подзаголовками, которые будут помогать посетителям определять нужный блок текста.

• Адаптивность к мобильным устройствам

Статистика показывает, что сегодня около 60% поисковых запросов приходится именно на мобильные устройства. В связи с этим Google стал учитывать этот фактор и уделять внимание сайтам, адаптированным под смартфоны и планшеты. Кроме адаптивности, сайт должен быстро загружаться на мобильных устройствах. Учтите, что 42% пользователей закроют ресурс, если он не загрузится на протяжении 3-4 секунд.



Что нужно знать для того, чтобы успешно продвигать сайт в Google в 2018 году? Помните, Google нацелен на полезность для пользователей. Если ваш сайт будет нравиться им, то он будет нравиться и поисковой системе. Используйте данные тренды для совершенствования своего ресурса.

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