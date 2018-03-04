Тренды продвижения сайтов в Яндекс в 2018 году

2017 год был очень сложным для большинства владельцев бизнеса и специалистов, которые занимаются продвижением сайтов в поисковой системе Яндекс . Поисковая система разработала новые алгоритмы, которые понизили позиции сайтов в поисковой выдаче. Для того чтобы быть готовым к новым переменам, важно понимать, каким будет продвижение в Яндекс в 2018 году. В статье представлены актуальные SEO-тренды и рекомендации, на что стоит уделять внимание во время продвижения ресурса в этой системе в ближайшем будущем.

Продвижение в Яндекс 2018: тренды и особенности

• Совершенствование алгоритмов поисковых систем

Основной удар Яндекса в 2017 году пришелся на поиск наиболее удобных и полезных сайтов. Система активно развивает сферу машинного обучения, цель которого — подбор сайтов, максимально релевантных запросам пользователей. Таким образом было разработано 3 новых алгоритма.

Алгоритм «Палех» создан для поиска соответствия по заголовкам. Цель «Баден-Бадена» — искать сайты с большим количеством переоптимизированных документов, в результате чего много крупных сайтов «упали» в поисковой выдаче. «Королев» разработан для поиска некачественных текстов, рерайтов и текстовых повторений на страницах сайтов. Последний алгоритм пока не сильно влияет на выдачу, однако эксперты утверждают, что в ближайшем будущем он будет иметь сильное влияние на ранжирование и формирование результатов выдачи. Исходя из этого можно смело заявить, что продвижение в Яндекс в 2018 году будет основано на качественном копирайтинге. Все тексты должны быть направлены на удовлетворение запросов пользователей и отвечать на их вопросы полностью. Копирайтеры, привыкшие писать тексты для поисковых машин без учета пользовательских потребностей, в ближайшее время покинут рынок.

• Безопасность пользователей

Этот фактор волнует Яндекс не меньше, чем релевантность страниц и текстов на них. Около 90% сайтов стали использовать безопасный протокол https, и в 2018 году это число увеличится. Сайты, которые не используют безопасный протокол, будут понижены в поисковой выдаче.

• Рост мобильного трафика

Так как число людей, пользующихся поиском с помощью мобильных устройств, выросло, Яндекс также обращает на это внимание. В приоритете будут ресурсы, адаптированные под гаджеты. Специалисты прогнозируют, что в тренде будет технология AMP, которая адаптирует сайты под мобильные устройства и ускоряет загрузку страниц.



Это основные тренды продвижения сайтов в Яндекс в 2018 году. Создавайте только качественный контент, делайте все возможное, чтобы каждая страница ресурса отвечала на все вопросы пользователей, адаптируйте сайт под мобильные устройства и переходите на безопасный протокол. Если вы не будете учитывать все нововведения поисковой системы, скорее всего, ваш проект не окажется на первых позициях в выдаче.

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