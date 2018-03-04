Ключевые особенности контент-маркетинга в 2018 году

Как ни крути, а контент-маркетинг стал неотъемлемым помощником в продвижении бренда в интернете. Традиционная реклама стала меньше привлекать потенциальных клиентов, из-за чего появилась потребность в новых методах. Используя качественный контент, компании стали получать внушительный объем трафика, но с каждым годом появляются новые инструменты, а соответственно, меняется и подход. Поговорим о том, что ждет контент-маркетинг в 2018 году.

Контент-маркетинг 2018: особенности

• Прямые трансляции в социальных сетях

Настоящую революцию в области маркетинга создало появление в конце 2016 года нового вида потокового видео — LIVE-трансляции. Прямые эфиры стали эффективным инструментом для многих компаний. В социальных сетях стали появляться презентации, семинары, обзоры и много другого в режиме реального времени. По данным экспертов, в 2017 года потоковое видео получило 75% интернет-трафика, и в 2018 году это число значительно увеличится. Кроме этого, прямые трансляции в 3 раза популярнее записанных видеозаписей. Исследование компании LiveStream показало, что 82% пользователей будут отдавать предпочтение именно просмотру LIVE-эфиров, чем другим типам постов.

• Искусственный интеллект прогрессирует

Уже сейчас многие крупные компании используют ИИ в своем бизнесе. Были разработаны инновационные технологии, направленные на изучение поведения пользователей в сети. Таким образом появилась возможность персонализировать весь контент и нацеливать его на конкретные группы целевой аудитории. В 2018 году актуальными будут сайты, определяющие посетителей и отображающие только персонализированную информацию.

• Использование чат-ботов

Еще одно революционное изобретение, которое позволяет моментально отвечать на вопросы пользователей в режиме онлайн. Эксперты прогнозируют, что уже в 2020 году 85% контактов в интернет-магазинах придется на общение с чат-ботами.

• Адаптация под мобильные гаджеты

Контент-маркетинг в 2018 году будет неразрывно связан с ориентацией на мобильных пользователей и адаптацией сайтов под мобильные устройства. Более 60% пользователей заходят в интернет с телефонов и других современных гаджетов, и это число активно растет. Поэтому адаптация под мобильные устройства уже давно стала необходимостью. Компании, которые проигнорируют этот фактор, будут терять позиции в поиске, а значит, трафик и потенциальных клиентов.

• Лидеры мнений набирают еще большую популярность

Нативная реклама позволила брендам информировать пользователей о своем продукте и охватывать большую аудиторию, но не в стиле прямой навязчивой рекламы, а более естественно. Число компаний, которые будут сотрудничать с популярными блогерами и лидерами мнений, значительно возрастет.

В заключение нужно добавить, что в рамках контент-маркетинга в 2018 году еще больше вырастет роль качества и уникальности контента. Для того чтобы привлечь внимание аудитории к своему бренду, важно создавать оригинальный вирусный контент, полезные материалы и интересные материалы, будь то подробные инструкции, обзоры, видеоконтент или развлекательные тесты. Использование этих трендов контент-маркетинга в 2018 году поможет вам выделиться среди конкурентов и завоевывать новых клиентов.

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