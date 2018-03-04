Продвижение сайтов в 2018 году: основные тенденции

Рынок SEO все так же популярен и набирает еще больших оборотов. В связи с постоянными изменениями алгоритмов поисковых систем специалистам также приходится находить новые решения для продвижения сайтов . Так каким же будет SEO-продвижение сайта в 2018 году? Перечислим основные тенденции рынка.



Тренды SEO 2018

• Новые способы проверки позиций в поисковых системах

Инструменты для персонализированного и семантического поиска становятся все более популярными. Это связано с изменениями алгоритмов формирования поисковой выдачи. В связи с этим актуальными будут те инструменты, которые успевают за нововведениями поисковых систем и предоставляют точную информацию про позиции в выдаче.

• Адаптация под мобильные устройства

Так как уже сегодня более 60% используют мобильные гаджеты для выхода в интернет, адаптация под разные типы устройств стала обязательным требованием. Каждый сайт должен хорошо смотреться с любых гаджетов. Немаловажным фактором является скорость загрузки мобильных страниц. На помощь приходит технология AMP, которая адаптирует сайты и ускоряет их загрузку.

• Голосовой поиск

Уже сегодня в США для поиска необходимой информации около 50% пользователей прибегают к голосовому вводу запроса. Ожидается, что в 2018 году этот тренд также будет набирать популярность.

• Машинное обучение

Тренды SEO 2018 включают в себя и использование машинного обучения. Поисковики научились определять тексты, написанные людьми, от машинных. Эту задачу выполняет алгоритм RankBrain, разработанный Google в 2015 году. Для того чтобы сохранять высокие позиции в поисковой выдаче, необходимо писать качественные тексты, рассчитанные на людей, а не для поисковых роботов. В противном случае позиции будут понижены.

• Поведенческие факторы

Этот тренд в продвижении сайтов держится уже не первый год. Чем дольше человек пробудет на сайте, тем полезнее будет выглядеть ресурс в «глазах» поисковых систем, которые анализируют и учитывают поведенческие факторы. Соответственно, сайт будет находиться на верхних позициях.

• Оптимизация под Bing и Yahoo

Если сайт нацелен на западный рынок, стоит обращать внимание не только на Google, но и на эти 2 поисковые системы. Их аудитория в общей сумме составляет около 30% пользователей. Кроме этого, в некоторых нишах более 80% запросов проходят через систему Bing. Еще одно преимущество этих систем — продвижение сайтов в них требует гораздо меньше усилий.

В завершение можно добавить, что продвигать сайты становится все труднее. Конкуренция в разных сферах растет с каждым днем, а поисковые системы усложняют свои алгоритмы. Поэтому знание и применение этих трендов облегчит вам путь к ТОПу в поисковой выдаче.



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