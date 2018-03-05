Digital-тренды 2018 года

Перемены в сфере маркетинга стали привычными. Также они поспособствовали появлению новой сферы — digital-маркетинга. И теперь успешными являются те компании, которые следуют тенденциям и работают по гибким и заранее разработанным стратегиям. Поговорим о том, что такое digital-тренды 2018 и чего ждать от комплексного продвижения в интернете. Нативная реклама, контекстная реклама , видео и многое другое.

• Видеоконтент

Популярность видеоконтента с 2011 по 2017 год выросла в 10 раз. Несмотря на то, что текстовый контент не теряет актуальности, видео стало мощным инструментом для привлечения внимания аудитории. Эксперты рекомендуют в 2018 году использовать такие типы видеоконтента, как продающие ролики на главных страницах сайтов, обзоры продуктов и услуг, различные инструкции и руководства.

• Нативная реклама

Уже сегодня нативная реклама является популярным и эффективным способом заявить о себе своей целевой аудитории. Это обусловлено тем, что такая реклама органично используется в контенте и воспринимается аудиторией естественно и ненавязчиво. Digital-маркетологи в 2018 году будут фокусироваться именно на нативной рекламе, включая ее в стратегию продвижения компании.

• Персонализация

Digital-тренды 2018 включают в себя персонализацию. В следующем году компании не будут достигать высоких результатов, если не начнут создавать персонализированный контент. Любое обращение к аудитории должно быть направлено на конкретную группу потребителей. Для этого необходимо сегментировать свою аудиторию.

• Потоковое видео

В 2017 году доля потокового видео в общем объеме интернет-трафика составила более 75%. Исследования показали, что пользователи предпочитают смотреть LIVE-трансляции в 3 раза дольше, чем записанные видеоролики. Рекомендуется использовать этот инструмент для продвижения своего бренда.

• Мобильное видео

В начале 2017 года на мобильную видеорекламу было потрачено 12 млрд долларов. Эксперты утверждают, что это число вырастет на 50%, и советуют компаниям выделять бюджет на создание мобильного видео.

• Чат-боты

Их главная задача — максимально быстро предоставить ответы на самые популярные вопросы потенциальных клиентов. Еще одна их функция — создание воронки продаж. Статистика показывает, что в 2020 году 85% контактов пользователей с интернет-магазинами примут на себя именно чат-боты.

• «Контент - король!»

Это высказывание Билла Гейтса наверно никогда не утратит свою актуальность. Основные силы необходимо направить на создание качественного и релевантного контента, соответствующего всем запросам пользователей.

Digital-тренды 2018 и знание принципов ранжирования помогут вам разработать эффективную стратегию на год. Следуйте тенденциям для получения максимальных результатов.

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