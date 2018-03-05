Пополнение контекстной рекламы: нововведения, о которых должен знать каждый

Недавно поисковая система Google официально анонсировала изменения, напрямую касающиеся пополнений рекламных аккаунтов. С 6 декабря 2017 года все рекламные аккаунты считаются корпоративными. Это означает, что пополнять счета своих аккаунтов смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые используют рекламу в коммерческих целях. Если аккаунт используется в некоммерческих целях, его необходимо закрыть. Так до 1 января 2018 года все рекламодатели, имеющие индивидуальный номер налогоплательщика, должны указать его в специальном поле своего рекламного кабинета. Если доступ к этому полю закрыт, нужно связаться с сотрудниками Google AdWords и попросить его открыть.

Какие юридические аспекты нужно учитывать в связи с новыми изменениями?

Обратите внимание на то, что НДС в плату за рекламный аккаунт сервиса не входит. Вам следует самостоятельно рассчитывать и уплачивать налоги, отталкиваясь от законодательства. Сотрудники Google AdWords не смогут предоставить вам консультации, касающиеся налоговых вопросов. Решать вопросы по налогообложению нужно также самостоятельно. В противном случае до 1 января 2018 года аккаунт нужно закрыть. На данный момент Google не объяснил, как он будет передавать информацию о владельцах рекламных аккаунтов и их рекламных бюджетах налоговой службе. В связи с этим возникают некоторые трудности с самостоятельным пополнением аккаунта. Платить за рекламу необходимо только с тех счетов, которые указаны в кабинете юр. лица или индивидуального предпринимателя.

В пополнение рекламного аккаунта будут входить 3 статьи расходов: импортный НДС (составляет 20%), налог на доходы иностранных организаций (15%) и комиссия банка за валютный перевод денежных средств.

Эта ситуация сложилась в связи с новой поправкой к Налоговому кодексу. С 1 января 2018 года все зарубежные компании, которые оказывают электронные услуги физическим лицам на территории Республики Беларусь, должны платить налог на добавленную стоимость в размере 20%.

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