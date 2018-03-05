Индустрия веб-разработки никогда не стоит на месте. То, что актуально сегодня, может потерять актуальность завтра. Рассмотрим основные тренды создания сайтов в 2018 году.

• Javascript

Этот язык программирования активно развивается и пользуется большой популярностью среди веб-разработчиков. Согласно опросу, который проводил Stack Overflow, Javascript уже пятый год подряд занимает первое место. После него идут такие языки, как SQL, Java, C#, Python, PHP, C++ и др. В опросе приняли участие 64 000 специалистов. Также продолжается борьба между Angular и React. По данным Google Trends, Angular незначительно вырывается вперед, однако в 2018 году ситуация может измениться.

• SPA (Single Page Application)

Разработка SPA популярна благодаря отличной работе на всех устройствах, высокой производительности и скорости. По утверждению экспертов, в 2018 году популярность сайтов, разработанных на SPA, будет активно расти.

• PWA (Progressive Web Apps)

Google представил PWA в 2015 году, а уже в следующем году это приложение стали использовать крупные сайты по всему миру. Учитывая, что мобильные приложения стали терять свою привлекательность, PWA становится отличным решением и значимым трендом 2018 года.

• Ecommerce

Электронная коммерция растет по своим законам. Актуальным трендом предстоящего года является персонализация контента. Популярностью будут пользоваться сайты, которые собирают информацию о поведении пользователей в сети. Таким образом интернет-магазины будут предполагать, что хотят купить пользователи, и предоставлять им релевантные запросу товары.

• Чат-боты

Они стали инновационной разработкой года и несомненно являются одним из главных трендов 2018 года. Чат-боты повышают коммуникацию онлайн, автоматически предлагая пользователям ответы на самые популярные вопросы. Также их используют для создания воронки продаж. Эксперты утверждают, что уже в 2020 году чат-боты возьмут на себя 85% контактов с посетителями интернет-магазинов.

• Веб-анимация

Уже в 2018 году большинство сайтов будут использовать веб-анимацию, разработанную на основе процессора Sass. Это одно из лучших решений для разработки интерактивных эффектов сайта. Motion UI несомненно является трендом веб-разработки 2018.

Итак, мы видим, что веб-индустрия активно развивается. Знание и внедрение современных трендов помогут вам держать руку на пульсе со временем и идти нога в ногу с новыми технологиями.

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