Тренды дизайна сайтов 2018: что нас ждет?

Каждый веб-дизайнер заинтересован в том, чтобы разбираться в тенденциях своей сферы и успешно применять их на практике. Ниже поговорим о том, какими будут тренды дизайна и создания сайтов в 2018 году.

• Уклон на мобильные платформы

Уже в 2016 году количество пользователей, которые предпочитают пользоваться интернетом с мобильных устройств, составило более 50%. Сегодня это 60%. В 2018 году прогнозируется еще больший рост количества мобильных пользователей, поэтому веб-дизайнерам следует делать максимальный упор на разработку дизайна сайтов, адаптированных под всевозможные гаджеты.

• Сочетание плоского и материального дизайна

Эра плоского дизайна сайтов постепенно заканчивается. В то же время чересчур материальный дизайн также перестает быть привлекательным. В 2018 году ожидается популярность сайтов, в которых к плоским элементам добавляются мягкие тени и четкие контуры. Такое решение добавляет глубину и сложность, в то же время не принося ущерб плоскому дизайну.

• Полноэкранное видео

Фишка с полноэкранным видео уже была на пике популярности несколько лет назад. Однако из-за большого веса и невозможности поддержки мобильными устройствами, такие сайты перестали быть актуальными. Современные же технические возможности мобильных гаджетов позволили вернуть веру в полноэкранное видео и сделать его трендом 2018 года.

• Синемаграфы

Статичными изображениями и gif-картинками уже сложно кого-то удивить. На смену им пришли синемаграфы — изображения, в которых одна часть статична, а другая — подвижна. Таким образом фотография картинка становится более реалистичной и оживленной. Это свежее решение бесспорно является трендом 2018 года в веб-дизайне.

• Сочная графика

Современному пользователю, смотрящему на привычные стандартные фотографии, становится скучно. В 2018 году популярными будут сайты с пестрой графикой и изображениями. Если же пестрота не смежна с тематикой сайта, выручат сочные яркие фотографии и изображения.

• 3D-изображения

Такой тип изображений уже давно используется веб-дизайнерами для создания неординарных решений для сайта. Учитывая то, что дополненная и виртуальная реальность стремительно развивается, в 2018 году 3D-изображения станут еще актуальней.

• Геометрические формы и узоры

Начиная с 2016 года, геометрические формы, узоры, круги и линии в тренде. Эта тенденция в дизайне и создании сайтов будет прослеживаться и в предстоящем году, делая более свежей концепцию, а ресурс — современным и интересным.

Зная тренды дизайна сайтов, вы сможете создавать уникальные и привлекательные веб-ресурсы, которые будут нравиться современным пользователям и потенциальным клиентам.

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