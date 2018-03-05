Тренды мобильной разработки в 2018 году

Мобильные разработчики постоянно создают новые решения для пользователей. Различные приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни. Разработка мобильной версии сайта необходима тем, кто планирует успешно продвигаться в поисковых системах и конвертировать мобильную аудиторию в покупателей. Предлагаем ознакомиться с трендами мобильной разработки, которые ждут нас в 2018 году.

• Мобильные приложения на основе локации

Использование GPS стало привычным делом для каждого владельца смартфона. Разработчики совершенствуют эту функцию и предлагают новые технические решения. В 2018 году ожидается развитие приложений на основе локации, которые будут показывать пользователям актуальную информацию, анализируя их местонахождение.

• Дополненная реальность

Современные смартфоны стали еще быстрее и мощнее, что позволило мобильным разработчикам использовать дополненную реальность в играх и приложениях. В ближайшее время будут появляться новые приложения с использованием этой технологии для практических целей.

• Блокчейн

Это слово для большинства пользователей ассоциируется с биткоином. Более продвинутые потребители используют эту платформу для защиты персональных данных и различных сложных процессов — защита платежей, переводов и т. д. Преимуществом блокчейна является тот факт, что вся информация, которую вы хотите защитить, находится не на одном компьютере, а на тысячах других компьютеров по всему миру. Это бесспорный тренд мобильной разработки 2018 года.

• Искусственный интеллект

Один из примеров использования искусственного интеллекта в сфере мобильной разработки — это интеграция голосового помощника Siri, которую осуществила компания Apple в 2017 году. В ближайшем будущем ИИ будет внедрен во все возможные сферы, однако такое удовольствие на данный момент смогут себе позволить только крупные компании.

• IoT

Индустрия интернета вещей находится на стадии активного развития. «Умные» дома и автомобили, устройства, подключаемые к единой инфраструктуре с авторизованными пользователями, уже стали реальностью. 2018 год будет новым витком развития IoT-индустрии.

• Мобильные игры

Если вспомнить популярность игры Pokemon Go, можно смело утверждать, что в 2018 году появятся мобильные игры нового поколения. В них будут больше использоваться такие технологии, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальности.

Учитывая тот факт, что мобильных пользователей становится все больше, можно сделать вывод, что конкуренция в сфере разработки мобильных приложений вырастет в несколько раз. Для того чтобы не стать аутсайдером этого рынка, важно использовать тренды мобильной разработки 2018..

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