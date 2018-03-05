Пять причин, почему надо идти на TEDxMinsk-2018

Уже в марте, 17-го, в белорусской столице состоится самое ожидаемое просветительское и инновационное событие — конференция TEDxMinsk «Код вдохновения». В этом году организаторы обещают масштаб — до 500 зрителей в зале Mariott Hotel, восемь спикеров плюс один виртуальный персонаж, эмоциональное танцевально-музыкальное шоу и глубокое погружение в среду осмысленного общения, идей и вдохновения. На самом деле TED — это живое мероприятие, гораздо большее внутри, чем может показаться снаружи. Пока идет самая активная фаза подготовки конференции (организаторы генерируют задачи, спикеры репетируют, а волонтеры распределяют зоны ответственности), мы побывали в закулисье, чтобы рассказать, почему так важно не пропустить TEDxMinsk-2018.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

1. Стать частью глобального движения

Тысячи людей во всем мире проделывают гигантскую организаторскую работу, проводя конференции TED, делая это совершенно безвозмездно. Лучшие спикеры планеты считают за честь выступить на них, а каждый социально активный житель мечтает лично посетить.

Конференции фонда ТED проходят в Америке с 1984-го. Основатель, графический дизайнер Ричард Сол Вурмен, зашифровал в аббревиатуре — технологии, развлечения и дизайн (technology, entertainment, design). Однако темы TED Talks, так называются лекции-выступления на конференции, давно вышли за эти рамки и представляют все, что важно и интересно современному человеку: науку, искусство, спорт, глобальные проблемы человечества, политику, бизнес и многое другое.

«Идеи не могут принадлежать кому-то одному. Они живут собственной жизнью», — так считает журналист и издатель Крис Андерсон, который в 2001 году приобрел права на конференцию и задал ей новое направление: Ideas worth spreading — идеи, достойные распространения. Именно с этого времени лекции TED приобрели популярность во всем мире. Безусловно, во многом благодаря интернету. Сегодня на сайте ted.com сотни тысяч видеозаписей лекций TED доступны бесплатно, а волонтеры безустанно переводят все новые выступления на русский язык и выкладывают на YouTube.

2. Быть в тренде: о TEDx стыдно не знать

Движение TED стало настолько захватывающим, что активисты захотели проводить свои собственные мероприятия. С 2009 года по всему миру идут конференции TEDx — независимо организованные, локальные мероприятия по стандартам и лицензии глобального TED.

C 2009-го события TEDx проходят и в Минске, способствуя распространению интересных идей и возникновению полезных для города инициатив. «TEDx — это не только вдохновляющие истории и локальные идеи, в данном случае белорусские, которые становятся доступны всему миру, — поясняет лицензиат TEDxMinsk Инна Карней. — Конференции активизируют диалог в местном сообществе, объединяют людей, стремящихся принести позитивные изменения, и в конечном счете приводят к улучшению жизни общества».



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

За время проведения TEDx в Минске спикеры представили публике 39 разноплановых тем. Ораторы прошлых конференций продолжают нести свои идеи уже при помощи общественно-значимых проектов. Среди них проект измерения ресурсов здоровья Андрея Беловешкина, школа «Архитекторы мечты» Алены Луговцовой, просветительская музейная деятельность Никиты Монича. Cпикер 2014 года Марина Шукюрова (Руся) продвигает традиционную культуру в проекте Shuma, участник TEDxNiamiha прошлого года Александр Авдевич инициирует проект «Инклюзивный бариста», позволяющий людям с инвалидностью получить новую профессию и вернуться в жизнь общества.

3. Найти свой код вдохновения

Согласитесь, что в повседневной жизни у нас не так много поводов испытывать сильные и яркие эмоции, делиться стоящими идеями. В этом смысле TEDxMinsk — потрясающая встряска, глоток свежего воздуха или, если угодно, концентрированная интеллектуальная подзарядка. Такого в event-индустрии не было очень давно, а возможно, никогда. Тема нынешней конференции «Код вдохновения» — это приглашение приоткрыть завесу над тайной плодотворного творчества. Организаторы анонсировали выступление восьми спикеров и у каждого из них, по правилам TED, будет не более 18 минут, чтобы представить свой уникальный источник вдохновения, приводящий к выдающимся результатам.

Итак, что нам известно о спикерах. Андрей Вашкевич, генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов), спортивный журналист, расскажет о граундхоппинге — необычном хобби, которое объединяет любовь к футболу, истории и путешествиям. Нейрохирург Владимир Журавлев выйдет за рамки традиционного медицинского знания и поведает о возможностях современной нейроэндокринологии. Алексей Талай, предприниматель, спортсмен, отец четверых детей, член Паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, поделится энергией к жизни со всеми, кто по каким-то причинам не может собраться с силами и двигаться к цели. Эколог Константин Чикалов покажет аудитории, что болота могут быть не только объектом экологической значимости, но и источником вдохновения.

Литературный деятель и сооснователь электронной издательской системы Ridero Александр Гаврилов расскажет о культурно-просветительском проекте «Живая летопись», напомнив о важности связи поколений. Александр Зименко, искусствовед и куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в своем выступлении проведет через лабиринты современного искусства. Хореограф и директор семейного инклюзив-театра «i» (СИТi-театр) Ирина Киселева поделиться опытом, как научиться видеть в человеке не диагноз, а прежде всего талант, а также расскажет об особом вкладе детей с аутизмом в общественный прогресс.

Ожидаемо ярким станет выступление продюсера анимационного кино и одного из основателей студии Toonbox Павла Мунтяна о мире виртуальном и вдохновении, которое он дарит в реальной жизни. А поскольку персона Мунтяна неотделима от придуманного им персонажа Mr. Freeman, у виртуального героя также будет возможность высказаться перед зрителями TEDxMinsk.

Помимо выступлений спикеров нас ожидает два перфоманса, абсолютно выходящие за рамки собственного понятия творчества: музыкальный номер барабанщиков Drum Ecstasy и импровизационный танец студии Михаила Каминского.

4. Создать новые нейронные связи

TEDx — это стопроцентно объединяющее событие. Формат мероприятия предполагает не только выступления ораторов, но и продуктивный нетворкинг.

На конференцию можно и нужно приходить заранее: двери откроются за час до начала, чтобы зрители могли познакомиться и выпить велком-кофе в дружеской атмосфере. Большие перерывы между сессиями — время, чтобы обсудить идеи, прозвучавшие со сцены, со спикерами и другими зрителями. TEDx дает возможности не просто знакомиться с новыми интересными людьми, но и задействовать, создавать новые нейронные и социальные связи. Как известно, именно из них рождаются новые проекты. Конференция обладает редким свойством поворачиваться к каждому ее участнику какой-то особой, только ему предназначенной гранью. Кто-то получит мотивацию, кто-то — непринужденное общение, а кто-то сформулирует собственную уникальную идею. Именно поэтому TEDx имеет такой сильный эмоциональный отклик.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Помимо всего прочего во время большого перерыва между сессиями участников ждут интеллектуальные викторины, угощения, которое готовит Mariott Hotel, профессиональная дегустация с сомелье, а также розыгрыш призов от партнеров.

5. Даже если вы не придете на конференцию, вы не сможете ее пропустить

Так как во время конференции будет вестись онлайн-трансляция, которая приобщит к TEDxMinsk людей со всей Беларуси и из других стран.

Напоминаем, что билеты на TEDxMinsk можно купить на сервисе « Без кассира ». Новости о подготовке события и спикерах размещаются на сайте проекта, в Facebook , « ВКонтакте », Instagram и Telegram .