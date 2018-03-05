В Сеть попали цены флагманов Huawei P20

27 марта в Париже компания Huawei проведет презентацию новых флагманских смартфонов — P20, P20 Pro и P20 Lite. Сегодня в Сеть попали финальные цены новинок. Об этом пишет Gizmochina.

По информации инсайдера с ником Roland Quandt, Huawei P20 будет стоить 679 евро, P20 Lite — 369 евро, P20 Pro — 899 евро.

Напомним: младшая модификация смартфона с приставкой Lite получит 5,6-дйюмовый экран разрешением 2250 на 1080 пикселей, а также вырез в верхней части панели. Сканер отпечатков пальцев разместится на задней стороне устройства.



P20 Lite

К другим техническим характеристикам относится процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3520 мАч и операционная система Android 8 Oreo. Разрешение пары основных фотомодулей — 16 Мп, фронтальный сенсор — 8-мегапиксельный.

«Средней» новинкой станет модель P20. Гаджет оснастят вырезом в верхней части экрана на 5,7 дюймов, а также физической клавишей Home на передней стороне устройства со встроенным сканером отпечатков пальцев.



P20

На задней панели разместится двойная основная камера Leica. Ранее сообщалось о тройном фотомодуле. Последний, скорее всего, достанется топовой модификации смартфона с приставкой Pro с экраном на 6 дюймов.



P20 Pro

Разрешение первого RGB-сенсора составит 12 Мп, второго монохромного — 16 Мп, третьего телефото — 16 Мп. Диафрагма — f/1.8, есть оптическая стабилизация.

Благодаря процессору Kirin 970 с выделенным NPU-чипом искусственного интеллекта Huawei P20 и P20 Pro смогут автоматически улучшать фотографии в зависимости от внешних условий и определять, что находится в объективе камеры. Возможно, модель P20 Pro также оснастят встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны компании Huawei: