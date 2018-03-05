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В Нигерии распространяется лихорадка Ласса, против которой нет вакцины

06.03.2018 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С начала года в Нигерии бушует лихорадка Ласса. Нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на «Би-би-си».

В Нигерии распространяется лихорадка Ласса, против которой нет вакцины
Вирус Ласса. Изображение: Alamy

Лихорадка Ласса — смертельная болезнь, способная вызывать эпидемии, и в настоящее время против нее не существует вакцины. Это острое вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.

В острых случаях течение болезни может походить на Эболу — другую опасную геморрагическую лихорадку — с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.

Согласно приблизительным оценкам, от вируса погибли около 90 человек. С января в Нигерии было зафиксировано более 1000 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 317 подтвержденных из-за того, что она сложно диагностируется.

 
 
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С начала года в Нигерии бушует лихорадка Ласса. Нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения. Об этом сообщает Газета.Ru...

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