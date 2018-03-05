ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выяснилось, почему пользователи не обновляются на iPhone X

06.03.2018 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Владельцев старых моделей iPhone спросили: почему они не обновляются до премиального iPhone X? Опрос провели аналитики американского банка Piper Jaffrayсообщает профильный ресурс MacRumors.

Выяснилось, почему пользователи не обновляются на iPhone X
Оригинальный iPhone X

В опросе приняло участие 1500 человек. 44% респондентов заявили, что их iPhone прекрасно работают и они не видят причины обновляться на новое устройство. 31% опрошенных сообщают, что iPhone X — слишком дорогая покупка. Еще 8% заявляют, что дисплей iPhone X недостаточно велик. 17% респондентов выбрали иную причину.

Авторы опроса предполагают, что в 2018 году Apple решит некоторые из названных выше проблем выпуском трех новых смартфонов. Первый станет обновленной версией нынешнего iPhone X, второй — увеличенным вариантом аппарата с дисплеем на 6,5-дюймов.

Третьей новинкой, скорее всего, будет «бюджетный» iPhone с 6,1-дюймовым IPS-экраном. Его также оснастят системой фронтальных датчиков распознавания лица TrueDepth, как в актуальном iPhone X.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцев старых моделей iPhone спросили: почему они не обновляются до премиального iPhone X? Опрос провели аналитики американского банка Piper Jaffray

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Сеть попали цены флагманов Huawei P20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика