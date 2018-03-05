Выяснилось, почему пользователи не обновляются на iPhone X

Владельцев старых моделей iPhone спросили: почему они не обновляются до премиального iPhone X? Опрос провели аналитики американского банка Piper Jaffray, сообщает профильный ресурс MacRumors.



Оригинальный iPhone X

В опросе приняло участие 1500 человек. 44% респондентов заявили, что их iPhone прекрасно работают и они не видят причины обновляться на новое устройство. 31% опрошенных сообщают, что iPhone X — слишком дорогая покупка. Еще 8% заявляют, что дисплей iPhone X недостаточно велик. 17% респондентов выбрали иную причину.

Авторы опроса предполагают, что в 2018 году Apple решит некоторые из названных выше проблем выпуском трех новых смартфонов. Первый станет обновленной версией нынешнего iPhone X, второй — увеличенным вариантом аппарата с дисплеем на 6,5-дюймов.

Третьей новинкой, скорее всего, будет «бюджетный» iPhone с 6,1-дюймовым IPS-экраном. Его также оснастят системой фронтальных датчиков распознавания лица TrueDepth, как в актуальном iPhone X.

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