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Выяснилось, почему пользователи не обновляются на iPhone X
06.03.2018 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Владельцев старых моделей iPhone спросили: почему они не обновляются до премиального iPhone X? Опрос провели аналитики американского банка Piper Jaffray,
В опросе приняло участие 1500 человек. 44% респондентов заявили, что их iPhone прекрасно работают и они не видят причины обновляться на новое устройство. 31% опрошенных сообщают, что iPhone X — слишком дорогая покупка. Еще 8% заявляют, что дисплей iPhone X недостаточно велик. 17% респондентов выбрали иную причину.
Авторы опроса предполагают, что в 2018 году Apple решит некоторые из названных выше проблем выпуском трех новых смартфонов. Первый станет обновленной версией нынешнего iPhone X, второй — увеличенным вариантом аппарата с дисплеем на 6,5-дюймов.
Третьей новинкой, скорее всего, будет «бюджетный» iPhone с 6,1-дюймовым IPS-экраном. Его также оснастят системой фронтальных датчиков распознавания лица TrueDepth, как в актуальном iPhone X.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:
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Владельцев старых моделей iPhone спросили: почему они не обновляются до премиального iPhone X? Опрос провели аналитики американского банка Piper Jaffray
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