Компания Xiaomi представила новую модель робота-пылесоса под названием Xiaowa Robot Vacuum Cleaner. Его главная особенность — относительно низкая цена. Об этом сообщает Gizmochina.





Объем пылесборника устройства составляет 640 миллилитров, чего будет достаточно для уборки одной комнаты. Устройство может преодолевать препятствия высотой до двух сантиметров.

В аппарат встроено девять различных режимов чистки, которыми можно управлять через мобильное приложение с подключенного к роботу смартфона. Устройство может самостоятельно двигаться и очищать поверхности вдоль стен, углов помещения, огибать предметы, а также концентрироваться на отдельных пятнах. Уровень максимального давления всасывания составляет 1600 Па.





Пылесос работает от аккумулятора на 2400 мАч и заряжается на специальной док-станции, к которой по необходимости аппарат подключается самостоятельно. Продажи аппарата в Китае стартуют в апреле по цене в 158 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие роботы-пылесосы: