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"Умный" пылесос Xiaomi оценили в 158 долларов

06.03.2018 17:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi представила новую модель робота-пылесоса под названием Xiaowa Robot Vacuum Cleaner. Его главная особенность — относительно низкая цена. Об этом сообщает Gizmochina.

"Умный" пылесос Xiaomi оценили в 158 долларов

Объем пылесборника устройства составляет 640 миллилитров, чего будет достаточно для уборки одной комнаты. Устройство может преодолевать препятствия высотой до двух сантиметров.

В аппарат встроено девять различных режимов чистки, которыми можно управлять через мобильное приложение с подключенного к роботу смартфона. Устройство может самостоятельно двигаться и очищать поверхности вдоль стен, углов помещения, огибать предметы, а также концентрироваться на отдельных пятнах. Уровень максимального давления всасывания составляет 1600 Па.

"Умный" пылесос Xiaomi оценили в 158 долларов

Пылесос работает от аккумулятора на 2400 мАч и заряжается на специальной док-станции, к которой по необходимости аппарат подключается самостоятельно. Продажи аппарата в Китае стартуют в апреле по цене в 158 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие роботы-пылесосы:

 
 
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Компания Xiaomi представила новую модель робота-пылесоса под названием Xiaowa Robot Vacuum Cleaner. Его главная особенность — относительно низкая цена. Об этом сообщает Gizmochina.

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