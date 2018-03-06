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Для российской армии развернут серийное производство танка Т-90М "Прорыв-3"

06.03.2018 17:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В этом году будет начато серийное производство танка Т-90М «Прорыв-3», который, по некоторым оценкам, не уступает по своим характеристикам знаменитой «Армате», сообщает ТАСС.

Для российской армии развернут серийное производство танка Т-90М "Прорыв-3"
Фото: otvaga2004

Кроме Т-90М военные планируют развернуть серийное производство боевой машины поддержки танков (БМПТ) и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.

По сравнению с базовой моделью Т-90 боевые возможности Т-90М значительно возросли. В частности, танк оборудован новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. Новая 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.

Для российской армии развернут серийное производство танка Т-90М "Прорыв-3"
Т-90М Фото: otvaga2004

Кроме того, машине обеспечили более высокий уровень защиты.

«Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями», рассказывают сотрудники «Уралвагонзавода», где будет развернуто серийное производство танка.

Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.

 
 
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