В этом году будет начато серийное производство танка Т-90М «Прорыв-3», который, по некоторым оценкам, не уступает по своим характеристикам знаменитой «Армате», сообщает ТАСС.



Фото: otvaga2004

Кроме Т-90М военные планируют развернуть серийное производство боевой машины поддержки танков (БМПТ) и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.

По сравнению с базовой моделью Т-90 боевые возможности Т-90М значительно возросли. В частности, танк оборудован новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. Новая 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.



Т-90М Фото: otvaga2004

Кроме того, машине обеспечили более высокий уровень защиты.

«Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями», рассказывают сотрудники «Уралвагонзавода», где будет развернуто серийное производство танка.

Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.