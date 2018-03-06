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Для российской армии развернут серийное производство танка Т-90М "Прорыв-3"
06.03.2018 17:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В этом году будет начато серийное производство танка Т-90М «Прорыв-3», который, по некоторым оценкам, не уступает по своим характеристикам знаменитой «Армате»,
Кроме Т-90М военные планируют развернуть серийное производство боевой машины поддержки танков (БМПТ) и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.
По сравнению с базовой моделью Т-90 боевые возможности Т-90М значительно возросли. В частности, танк оборудован новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. Новая 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.
Кроме того, машине обеспечили более высокий уровень защиты.
«Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями», рассказывают сотрудники «Уралвагонзавода», где будет развернуто серийное производство танка.
Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.
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В этом году будет начато серийное производство танка Т-90М «Прорыв-3», который, по некоторым оценкам, не уступает по своим характеристикам знаменитой «Армате»,...
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