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Разработка Kingdom Come: Deliverance обошлась вдове дешевле, чем The Witcher 3

06.03.2018 22:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Разработка Kingdom Come: Deliverance обошлась вдове дешевле, чем The Witcher 3

Бюджет ролевой игры Kingdom Come: Deliverance составил $36,5 миллионов. Об этом говорится в свежем выпуске чешского издания журнала Forbes.

Непосредственно сама разработка игры обошлась в $9,8 миллиона. Остальная сумма – это маркетинговые затраты, которые взяла на себя компания Deep Silver, выступившая в качестве издателя проекта. Для сравнения, бюджет The Witcher 3: Wild Hunt составил $67 миллионов.

Действие Kingdom Come: Deliverance разворачивается в средневековой Богемии на фоне гражданской войны и междоусобной борьбы за престол. По сюжету, сын кузнеца, семью которого убили захватчики, намерен отомстить за смерть своих родителей, прогнать захватчиков и восстановить законного правителя на престоле.

Разработка Kingdom Come: Deliverance обошлась вдове дешевле, чем The Witcher 3

Игра получила множество хвалебных отзывов за аутентичность и сюжет, но при этом отличилась плохой оптимизацией и многочисленными проблемами, которые разработчики обещают исправить.

 
 
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Бюджет ролевой игры Kingdom Come: Deliverance составил $36,5 миллионов. Об этом говорится в свежем...

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