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Действие GTA 6 развернется в Майами

06.03.2018 21:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Шестая часть сериала Grand Theft Auto проходит под кодовым названием Project Americas. Об этом сообщили редакторы популярного YouTube-канала The Know, который ранее досрочно рассекретил Dark Souls III и PlayStation 4 Pro.

Действие новой части развернется в Майами и прилегающих территориях. Также можно будет посетить некоторые регионы Южной Америки. Главным героем (или одним из нескольких) может быть девушка. Релиз игры состоится примерно через три-четыре года, то есть в 2021 или 2022 году.

Напомним, что действие Grand Theft Auto: Vice City также происходило в городе похожем на Майами. Визитной карточкой игры стал ретро-стиль 1980-х годов и атмосфера, навеянная популярными американскими фильмами «Лицо со шрамом», «Путь Карлито», а также телесериалом «Полиция Майами: Отдел нравов».

 
 
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Шестая часть сериала Grand Theft Auto проходит под кодовым названием Project Americas. Об этом сообщили редакторы...

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