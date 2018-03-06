Действие GTA 6 развернется в Майами

Шестая часть сериала Grand Theft Auto проходит под кодовым названием Project Americas. Об этом сообщили редакторы популярного YouTube-канала The Know, который ранее досрочно рассекретил Dark Souls III и PlayStation 4 Pro.

Действие новой части развернется в Майами и прилегающих территориях. Также можно будет посетить некоторые регионы Южной Америки. Главным героем (или одним из нескольких) может быть девушка. Релиз игры состоится примерно через три-четыре года, то есть в 2021 или 2022 году.

Напомним, что действие Grand Theft Auto: Vice City также происходило в городе похожем на Майами. Визитной карточкой игры стал ретро-стиль 1980-х годов и атмосфера, навеянная популярными американскими фильмами «Лицо со шрамом», «Путь Карлито», а также телесериалом «Полиция Майами: Отдел нравов».