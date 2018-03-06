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StarСraft празднует двадцатилетие
06.03.2018 21:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Blizzard анонсировала серию мероприятий по случаю двадцатилетия стратегии StarСraft, оригинальная версий которой вышла 31 марта 1998 года.
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Напомним, что прошлым летом вышло переиздание StarСraft, которое получило текстуры высокого разрешения и ряд новых функций для мультиплеера.
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Компания Blizzard анонсировала серию мероприятий по случаю двадцатилетия стратегии...
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