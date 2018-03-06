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StarСraft празднует двадцатилетие

06.03.2018 21:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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StarСraft празднует двадцатилетие

Компания Blizzard анонсировала серию мероприятий по случаю двадцатилетия стратегии StarСraft, оригинальная версий которой вышла 31 марта 1998 года.

  • StarСraft Remastered – c 6 марта в игре можно получить памятный интерфейс.
  • StarСraft II – c 6 марта в игре можно получить особый облик интерфейса для каждой расы. С 6 марта по 3 апреля дополнительно можно получить портрет и эмблему.
  • Diablo III – с 6 марта можно получить ужасающего питомца в виде крейсера по имени «Возмездие Доминиона».
  • Overwatch – с 6 марта по 3 апреля можно получить облик Сары Керриган в облачении призрака для Роковой вдовы.
  • World of Warcraft – с 31 марта по 6 апреля необходимо отдать честь питомцу в стиле StarCraft (зерглингу, Пострелу, игрушечному Тору, гиблингу или Зерадар) и получить великий подвиг «Да здравствует StarCraft».
  • Heroes of the Storm – с 27 марта по 7 апреля можно получить портреты с изображением протоссов, терранов и зергов.
  • Hearthstone – с 21 по 25 марта за участие в потасовке можно получить три комплекта карт «Кобольды и катакомбы».

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Напомним, что прошлым летом вышло переиздание StarСraft, которое получило текстуры высокого разрешения и ряд новых функций для мультиплеера.

 
 
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Компания Blizzard анонсировала серию мероприятий по случаю двадцатилетия стратегии...

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