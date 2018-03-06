Рассекречена стоимость флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro

Журналисты узнали стоимость новых флагманских смартфонов Huawei, официальный анонс которых состоится 27 марта на специальном мероприятии в Париже.

Стоимость оригинального Huawei P20 с двойной камерой составит 679 евро. За премиальный Huawei P20 Pro с тройной камерой придется отдать 899 евро, а упрощенный P20 Lite можно будет приобрести за 369 евро.





Все три аппарата порадуют безграничным экраном с соотношением сторон 18:9 и будут похожи на представленный прошлой осенью Mate 10. Высокую производительность старших моделей обеспечит процессор Kirin 970 с нейронным модулем, младшая модель получит процессор попроще. Также все три аппарата порадуют функцией Always On Display, которая позволяет проверить дату и время, просто посмотрев на смартфон.