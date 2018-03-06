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Spotify начал блокировать пользователей модифицированных приложений

06.03.2018 20:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Музыкальный сервис Spotify начал блокировать учетные записи пользователей модифицированных приложений, которые позволяют обойти некоторые ограничения условно-бесплатной версии. В частности, запрет на пропуск треков.

Пользователи соответствующего программного обеспечения получили электронные письма, в которых говорится об отключении учетной записи в связи с «подозрительной активностью». Для повторной активации аккаунта нужно удалить модифицированное приложение и установить официальный клиент.

Spotify начал блокировать пользователей модифицированных приложений

На сегодняшний день Spotify имеет 71 миллион платных подписчиков, а количество ежемесячно активных пользователей составляет более 159 миллионов человек. Несмотря на это сервис является сильно убыточным. В 2017 году компания потеряла $1,5 миллиарда. Правда, из этой суммы $1 миллиард пришелся на единоразовую выплату в рамках сделки с Tencent.

 
 
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