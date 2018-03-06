В Instagram появятся голосовые и видеозвонки

Социальная сеть Instagram может превратиться в полноценный мессенджер. На это указывают обнаруженные в последней версии приложения иконки голосовых и видеозвонков. Никакой информации о сроках тестирования и реализации новшества нет.

Ранее Instagram выпустил отдельное приложение под названием Instagram Direct, которое предназначено исключительно для общения. Пока она доступно лишь в шести странах. Официальные данные о его популярности отсутствуют. Однако разработчики считают, что смогут затмить популярный среди американской молодежи Snapchat.





Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов, аудитория которой недавно превысила 800 миллионов пользователей. Владельцем сервиса является компания Facebook.