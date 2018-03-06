ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мошенник из Полоцка приобрел более 70 смартфонов, оформляя их по чужим рассрочкам

06.03.2018 23:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
Мошенник из Полоцка приобрел более 70 смартфонов, оформляя их по чужим рассрочкам

Житель Полоцка обманным путем завладел имуществом более чем 50 человек, убеждая тех оформить в рассрочку смартфоны и другие гаджеты на себя. Всем он обещал вознаграждение и выплаты по рассрочке, однако через некоторое время после получения желаемого переставал выходить на связь с потерпевшими. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, передает TUT.by

По фактом причастности к приступлению задержан не имеющий образования мужчина 1987 года рождения. В общей сложности он получил товары на сумму 48 300 рублей, в том числе 70 мобильных телефонов, планшет, фитнес-браслет, карту памяти и сим-карты. Также в 2013 году он убедил еще одного мужчину оформить на себя кредит суммой 4300 рублей.

Следственный комитет направил представления в адрес организаций, осуществляющих продажу мобильных телефонов операторов связи. Магазинам настоятельно рекомендуют исключить продажу товаров с рассрочкой платежа лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае давления на покупателя третьими лицами, если товар очевидно приобретается не для себя. Также следователи напомнили, что салоны связи обязательно должны письменно и устно разъяснять покупателям товаров в рассрочку, что передача его третьему лицу не освобождает от обязательств по произведению платежей.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Полоцка обманным путем завладел имуществом более чем 50 человек, убеждая тех...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Разработку белорусов внедряют в YouTube
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика