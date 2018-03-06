Мошенник из Полоцка приобрел более 70 смартфонов, оформляя их по чужим рассрочкам

Житель Полоцка обманным путем завладел имуществом более чем 50 человек, убеждая тех оформить в рассрочку смартфоны и другие гаджеты на себя. Всем он обещал вознаграждение и выплаты по рассрочке, однако через некоторое время после получения желаемого переставал выходить на связь с потерпевшими. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, передает TUT.by

По фактом причастности к приступлению задержан не имеющий образования мужчина 1987 года рождения. В общей сложности он получил товары на сумму 48 300 рублей, в том числе 70 мобильных телефонов, планшет, фитнес-браслет, карту памяти и сим-карты. Также в 2013 году он убедил еще одного мужчину оформить на себя кредит суммой 4300 рублей.

Следственный комитет направил представления в адрес организаций, осуществляющих продажу мобильных телефонов операторов связи. Магазинам настоятельно рекомендуют исключить продажу товаров с рассрочкой платежа лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае давления на покупателя третьими лицами, если товар очевидно приобретается не для себя. Также следователи напомнили, что салоны связи обязательно должны письменно и устно разъяснять покупателям товаров в рассрочку, что передача его третьему лицу не освобождает от обязательств по произведению платежей.