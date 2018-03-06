В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее

Жители Европы обнаружили, что электронные часы в их бытовой технике вдруг сломались: время на них начало отставать от реального на несколько минут. Например, на словацком форуме Slotech сообщается о сбоях в часах, установленных в радиоприемниках, духовках и будильниках. Один из пользователей рассказал, что он даже думал сменить свой будильник из-за неполадок, передает « Медуза ».



Фото: Denise Krebs / flickr.com

Пользователи обратили внимание на то, что будильники на батарейках продолжили работать нормально, — и предположили, что сбой вызвала работа от электросети.

ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, объявила 3 марта, что с середины января в электросети континента наблюдались «существенные отклонения». Они приводили к небольшому снижению частоты переменного тока в розетках, а это как раз влекло за собой замедление хода часов, работающих от электросети. Последствия проявились в 25 странах Европы.

Дело в том, что в некоторых бытовых приборах, постоянно подключенных к электросети (как те же микроволновки), время отсчитывается с помощью частоты переменного тока, а не кварцевого генератора. Частота тока в европейских розетках стабильно держится на уровне около 50 герц; системе достаточно этого показателя, чтобы отсчитывать ход времени («начальное» положение при подключении задает пользователь).

На деле частота слегка меняется в течение дня, но обычно ее снижения компенсируются повышениями, и в среднем часы показывают правильное время. Однако из-за отклонений в европейской электросети средняя частота составила 49,996 герца; часы с января накопили отставание в шесть минут.

6 марта ENTSO-E объявила , что сбой произошел в электросети на территории Сербии и Черногории, в частности в Косово. Из-за этого, подчеркивает организация, «потеряно» 113 гигаватт-часов энергии.

В ENTSO-E считают, что причиной сбоя стали разногласия между властями Сербии и Косово. Организация объявила, что кроме технических мер для восстановления правильной частоты в электросети нужны политические шаги со стороны стран Евросоюза.

Чтобы исправить отклонение времени, ENTSO-E намерена запустить «компенсационную программу». Пользователи также могут сбросить время самостоятельно — но им придется повторить операцию, когда частота в электросети будет восстановлена.