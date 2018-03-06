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В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее
07.03.2018 09:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Жители Европы обнаружили, что электронные часы в их бытовой технике вдруг сломались: время на них начало отставать от реального на несколько минут. Например, на словацком форуме Slotech
Пользователи обратили внимание на то, что будильники на батарейках продолжили работать нормально, — и предположили, что сбой вызвала работа от электросети.
ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии,
Дело в том, что в некоторых бытовых приборах, постоянно подключенных к электросети (как те же микроволновки), время отсчитывается с помощью частоты переменного тока, а не кварцевого генератора. Частота тока в европейских розетках стабильно держится на уровне около 50 герц; системе достаточно этого показателя, чтобы отсчитывать ход времени («начальное» положение при подключении задает пользователь).
На деле частота слегка меняется в течение дня, но обычно ее снижения компенсируются повышениями, и в среднем часы показывают правильное время. Однако из-за отклонений в европейской электросети средняя частота составила 49,996 герца; часы с января накопили отставание в шесть минут.
6 марта ENTSO-E
В ENTSO-E считают, что причиной сбоя стали разногласия между властями Сербии и Косово. Организация объявила, что кроме технических мер для восстановления правильной частоты в электросети нужны политические шаги со стороны стран Евросоюза.
Чтобы исправить отклонение времени, ENTSO-E намерена запустить «компенсационную программу». Пользователи также могут сбросить время самостоятельно — но им придется повторить операцию, когда частота в электросети будет восстановлена.
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Жители Европы обнаружили, что электронные часы в их бытовой технике вдруг сломались: время на них начало отставать от реального на несколько минут. Например,...
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