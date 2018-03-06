﻿ В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее

07.03.2018 09:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жители Европы обнаружили, что электронные часы в их бытовой технике вдруг сломались: время на них начало отставать от реального на несколько минут. Например, на словацком форуме Slotech сообщается о сбоях в часах, установленных в радиоприемниках, духовках и будильниках. Один из пользователей рассказал, что он даже думал сменить свой будильник из-за неполадок, передает «Медуза».

В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее
Фото: Denise Krebs / flickr.com

Пользователи обратили внимание на то, что будильники на батарейках продолжили работать нормально, — и предположили, что сбой вызвала работа от электросети.

ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, объявила 3 марта, что с середины января в электросети континента наблюдались «существенные отклонения». Они приводили к небольшому снижению частоты переменного тока в розетках, а это как раз влекло за собой замедление хода часов, работающих от электросети. Последствия проявились в 25 странах Европы.

Дело в том, что в некоторых бытовых приборах, постоянно подключенных к электросети (как те же микроволновки), время отсчитывается с помощью частоты переменного тока, а не кварцевого генератора. Частота тока в европейских розетках стабильно держится на уровне около 50 герц; системе достаточно этого показателя, чтобы отсчитывать ход времени («начальное» положение при подключении задает пользователь).

На деле частота слегка меняется в течение дня, но обычно ее снижения компенсируются повышениями, и в среднем часы показывают правильное время. Однако из-за отклонений в европейской электросети средняя частота составила 49,996 герца; часы с января накопили отставание в шесть минут.

6 марта ENTSO-E объявила, что сбой произошел в электросети на территории Сербии и Черногории, в частности в Косово. Из-за этого, подчеркивает организация, «потеряно» 113 гигаватт-часов энергии.

В ENTSO-E считают, что причиной сбоя стали разногласия между властями Сербии и Косово. Организация объявила, что кроме технических мер для восстановления правильной частоты в электросети нужны политические шаги со стороны стран Евросоюза.

Чтобы исправить отклонение времени, ENTSO-E намерена запустить «компенсационную программу». Пользователи также могут сбросить время самостоятельно — но им придется повторить операцию, когда частота в электросети будет восстановлена.

Читайте также

В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее
В России 35 лет вещает радиостанция. Никто не знает, что и кому она передает
В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее
Протокол 4G взломали
 
 
Ссылка на источник 115
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Европы обнаружили, что электронные часы в их бытовой технике вдруг сломались: время на них начало отставать от реального на несколько минут. Например,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Мошенник из Полоцка приобрел более 70 смартфонов, оформляя их по чужим рассрочкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика