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Переписка 400 пользователей "ВКонтакте" попала в открытый доступ
07.03.2018 11:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Переписка 400 пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ через сервис веб-аналитики. Представители соцсети объяснили это использованием ненадежных VPN-сервисов, сообщает
Уязвимость
Платная версия SimilarWeb позволяет посмотреть 300 самых популярных материалов конкретного сайта для анализа посещаемости. Yoga2016 использовал сервис с «ВКонтакте», но получил ссылки на личные сообщения 300 случайных пользователей. Ему удалось выгрузить сообщения на свой компьютер в незашифрованном виде.
Во «ВКонтакте» пояснили, что в открытый доступ попали сообщения только 400 пользователей, которые, предположительно, пользовались ненадежным VPN и открыли доступ к своим личным данным. Эти сервисы передают информацию пользователя третьим лицам, в том числе сервисам аналитики.
Разработчики «ВКонтакте» изучили запросы пользователей, открытые в SimilarWeb, и обнаружили там данные и с других сайтов. Среди их находок — доступ к API ботов Telegram, история поисковых запросов с сайтов американского ФБР и российского правительства, а также названия не анонсированных проектов с закрытого корпоративного ресурса крупной игровой компании.
В пресс-службе добавили, что не рекомендуют пользователям устанавливать VPN-сервисы от неизвестных авторов. Если они откроют разработчикам доступ к трафику на устройстве, то те смогут выгружать и передавать персональные данные, в том числе сообщения.
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Переписка 400 пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ через сервис веб-аналитики. Представители соцсети объяснили это использованием ненадежных...
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