В десантники после университета. Как служит самая красивая девушка Сил специальных операций

Последние два года по утрам кот Бакс куда-то провожает свою хозяйку Настю. Часто она возвращается в тот же день, но иногда пропадает на несколько недель. И тогда пожилой экзот ютится на коврике у двери, чутко вслушиваясь в каждый звук на лестничной площадке, стараясь угадать ее шаги… Вряд ли пушистый догадывается, что его Настя служит в элитных войсках белорусской армии — Силах специальных операций — и часто вместо дамской сумочки она носит разгрузку с автоматными магазинами, бегает кроссы и прыгает с парашютом. В канун 8 Марта 42.TUT.BY побывал в подразделении, где служит самая красивая девушка Сил специальных операций — ефрейтор Анастасия Лапуцкая.







В десантники после университета

Анастасия попала в войска Сил специальных операций в 2016 году. Место ее службы — Центр связи командования ССО, расположенный в Колодищах. Сюда она пришла вслед за братом, которому удалось, казалось бы, невозможное — заинтересовать девушку армейской службой.





— По образованию я юрист. Но когда окончила университет, уже понимала, что гражданская профессия, постоянное сидение в офисе, кофе-паузы и миллион разных бумаг — не мое. Я «заболела» небом с подачи брата. Да-да, как бы это ни звучало, но это так, сложно подобрать другие слова, чтобы описать прыжок с парашютом.

Впервые я прыгнула с братом в паре с 3700 метров: невероятно трудный первый шаг, замершее сердце в ожидании раскрытия парашюта, а потом небо, небо и только небо. Большое, чистое. Оно мне до сих пор снится, хотя теперь прыжки — это еще и работа.













Особенно запомнились Насте три прыжка, которые пришлось сделать друг за другом. По признанию девушки, это было очень тяжело.

— Прыгали с самого утра. Нужно было совершить несколько прыжков подряд, на улице — август, температура близится к 30 градусам, на голове — шлем, форма полностью застегнута, даже рукава закатать нельзя — нарушение техники безопасности, может пережать вену. Так получилось, что местом приземления стал торфяник. После приземления нужно собрать тяжелый парашют. Ноги вязнут, обливаешься потом, а сделать нужно все быстро — впереди еще три прыжка, к тому же первыми в вертолет заходят те, кто меньше всего весит.

На третьем прыжке совершенно выдохлась. На тот момент я служила меньше года, и такие нагрузки были в новинку. Сил уже не было, а тут холодная земля прогрелась и теплый воздух пошел вверх. Я на некоторое время зависла в воздухе, и меня отнесло метров на 200 в один из торфяных каналов на поле, еще и немного протащило по земле, пока я гасила купол. Измазалась сильно, но первым делом очистила парашют от грязи. Иначе в нем могли завестись насекомые — а это прямая угроза безопасности.

«Теперь у меня два праздника»

Решение надеть военную форму родные Насти восприняли неоднозначно, в семье мнения разделились.

— Мама была категорически против, даже сказала, чтобы я не появлялась в форме ей на глаза. Папа же одобрил. У меня по мужской линии все военные: дедушка с папой —танкисты, а мы с братом, так уж сложилось, пошли в ССО.

Так у меня стало сразу на два праздника больше. К 8 Марта добавились 23 Февраля и второе августа. Дедушка, которому 89 лет, в первый раз даже не сразу сориентировался, что на День защитника Отечества дарить нужно уже не два подарка, а три. Для него это важная дата, и он к празднику готовится заранее. И было немного непривычно, когда с парнем дарили на 23 Февраля подарки друг другу.





Чтобы попасть в ССО, нужна хорошая физическая подготовка. Вступительные экзамены были для девушки непростыми.

— До армии я занималась спортом — плаванием, стрельбой. Конечно, эти навыки пригодились, но сначала было тяжело пробежать на время тот же километр, сдать на время пресс и стометровку. Сейчас бы не заметила таких нагрузок, ведь в дополнение к обязательным спортивным нагрузкам на службе занимаюсь унибоем — спортом, который включает преодоление полосы препятствий, стрельбу, бег, метание ножа и поединок на ринге.



Занятия универсальным боем помогают лучше всего войти в физическую форму, необходимую для ССО

Макияж превращается в камуфляж

Служба в ССО — это еще и постоянные полевые выходы, учения. Иногда приходится жить без элементарных удобств, а тревога может случиться в любой момент.

— Во время учений нужно всегда быть облаченной в бронежилет и носить с собой оружие, а это без малого 17 килограммов. Каска в летний день тоже не прибавляет комфорта. О косметике вообще лучше забыть, летом не пройдет и часа, как хороший макияж превратится в настоящий камуфляж в таком облачении. Да и душ принимать удается всего раз в день.

Живем в палатках, причем в одной размещается сразу несколько человек. Для отопления используется печка-буржуйка, топить которую — наша прямая обязанность. Если ночью тепло, то днем, когда все на дежурстве, в палатке прохладно. Зябко отсыпаться в палатке после ночной смены, когда дежуришь с восьми вечера до восьми утра.

















Армейский рацион Настя находит очень питательным, но не слишком разнообразным. Поэтому в полевом выходе половину ее вещей занимают различные сладости.

— Все просто: тушенка с макаронами, тушенка в супе, тушенка с картошкой. Бесспорно, пища очень питательная и чувство голода уходит сразу, но после недели такого питания лапша быстрого приготовления кажется деликатесом. Пакетик такой вермишели, к слову, всегда лежит у меня в рюкзаке, если предстоят учения. Когда приезжаю с полевого выхода, конечно, хочется побаловать себя сочным кусочком мяса. Тут я или готовлю сама, или покупаю что-нибудь в фастфуде.



Утром на сборы и косметику девушка тратит всего двадцать минут. Еще двадцать уходят на то, чтобы покормить домашних питомцев



Пользоваться в армии смартфоном запрещено. Поэтому, только вернувшись вечером со службы, Настя может ответить на все накопившиеся за день сообщения. Сама девушка признается, что служба помогла ей побороть зависимость от соцсетей



Если Настя пропадает на несколько недель на учениях, шиншилла Боня успевает забыть хозяйку. Поэтому каждый раз девушка приносит ей любимое лакомство — инжир, чтобы пушистый зверек поскорее ее вспомнил



Этот попугай-монах — подарок маме на Восьмое марта. Он очень неспокойный и обижается, если Настя не обращает на него внимания

Пока Настя на сборах, ее домашние любимцы скучают по своей хозяйке. Кстати, их сейчас в доме немало: кот Бакс, рыбки, шиншилла Боня и два попугая.

«Когда я в форме, все хотят познакомиться»

«Да, служба непроста, но в ней много хорошего», — рассуждает девушка. Говорит, что ей служить несложно: та же работа, что и на «гражданке», только больше адреналина и по штату положен автомат.

— Есть должности, с которыми женщины справляются гораздо лучше мужчин. Почему бы им не подставить «хрупкое» плечо? Меня, кстати, предупреждали, что в армии все военнослужащие равны и обязанности у них одинаковые. Но наши мужчины всегда остаются мужчинами и помогают, когда непросто. В части я чувствую себя безопасно, как дома. Как только перехожу за шлагбаум, понимаю, что это мое личное пространство и здесь — безопасно.

Единственное, на чем отразилась служба, — на гражданской жизни, особенно когда приходится бывать в городе в форме.

— Когда приходится выходить в город по форме, сложно не стать объектом всеобщего внимания. Каждый третий парень хочет познакомиться. Причем начинают с одной и той же фразы: «Девушка, а вы действительно служите?» Подходят и те, кто тоже служил в ВДВ, — хотят просто поговорить о службе. А однажды я сильно опаздывала, и меня в метро пропустили в форме просто так, сделав комплимент.





День десантника для девушки — семейный праздник. Этот день она проводит сначала с братом в части, а потом — с родными дома.

— Второго августа у нас в части день открытых дверей. Наши родные могут прийти, посмотреть, как мы служим, в каких условиях живем, какая у нас экипировка и боевая техника. Вечером — обязательно небольшая праздничная программа. В прошлом году вообще был организован целый фестиваль «Рыцари неба».

Кстати, праздники в подразделении — не редкость. К примеру, год назад Настя победила в конкурсе красоты «Мисс Десантура». Секрет успеха девушка не раскрывает, говорит, все получилось само собой.