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"Белтелеком" разослал СМС с рекламой бургерной
07.03.2018 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Днем 7 марта некоторым белорусам пришло СМС с приглашением в бургерную на бесплатный лимонад. Отправителем значился «Белтелеком» — крупнейший белорусский оператор связи.
О сообщениях рассказали в соцсетях как минимум десять человек. Одному из пользователей
Раньше коммерческих сообщений своим пользователям «Белтелеком» не рассылал. Провайдер пока не прокомментировал новую инициативу.
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Днем 7 марта некоторым белорусам пришло СМС с приглашением в бургерную на бесплатный лимонад. Отправителем значился «Белтелеком» — крупнейший белорусский...
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