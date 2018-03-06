﻿ "Белтелеком" разослал СМС с рекламой бургерной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белтелеком" разослал СМС с рекламой бургерной

07.03.2018 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Днем 7 марта некоторым белорусам пришло СМС с приглашением в бургерную на бесплатный лимонад. Отправителем значился «Белтелеком» — крупнейший белорусский оператор связи.

"Белтелеком" разослал СМС с рекламой бургерной

О сообщениях рассказали в соцсетях как минимум десять человек. Одному из пользователей пришло шесть сообщений подряд. Любопытно, что СМС приглашало в ресторан, расположенный в Борисове, в то время как сообщения получили в основном жители Минска.

Раньше коммерческих сообщений своим пользователям «Белтелеком» не рассылал. Провайдер пока не прокомментировал новую инициативу.

Читайте также

"Белтелеком" разослал СМС с рекламой бургерной
Не ведитесь: обманщики обещают пополнить баланс МТС или velcom за подписку
"Белтелеком" разослал СМС с рекламой бургерной
В десантники после университета. Как служит самая красивая девушка Сил специальных операций
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 7 марта некоторым белорусам пришло СМС с приглашением в бургерную на бесплатный лимонад. Отправителем значился «Белтелеком» — крупнейший белорусский...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В десантники после университета. Как служит самая красивая девушка Сил специальных операций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика