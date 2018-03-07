Без рамок и проводов: Samsung представила в Нью-Йорке новую линейку телевизоров

Сегодня в Нью-Йорке холодно и снег с дождем, а еще вчера была настоящая весна — солнечная и теплая. Но город с десятками небоскребов, тысячами запахов и миллионами куда-то спешащих людей прекрасен в любую погоду. И сегодня тут, в здании Американской фондовой биржи на Манхэттене прошла большая презентация Samsung — корейская компания показала свою новую линейку телевизоров 2018 года.



Еще вчера в Нью-Йорке была настоящая весенняя погода.

Это больше не телевизоры

Мероприятие прошло под слоганом «See nothing else» (можно перевести, как «﻿не смотрите ни на что другое»). Именно эту фразу неоднократно повторяли топ-менеджеры со сцены. По задумке корейской компании, ничего не должно отвлекать вас от изображения на экране.





Одной из главных «фишек» новых устройств стал их «интеллект». В Samsung считают, что современные телевизоры стали настолько «умны», что их больше нельзя называть телевизорами. Теперь это «экраны с интеллектом» или просто «умные экраны».

К примеру, телевизорами можно полностью управлять со смартфона. И речь не просто о переключении каналов. Телевизор получает информацию о том, что вы смотрите, и предлагает вам похожий контент уже на большом экране, больше не нужно логиниться в различные сервисы, например, Spotify — информация автоматически будет передана на телевизор. Более того, со смартфона, подключенного к экосистеме SmartThings можно управлять всеми подключенными устройствами в доме на экране большого телевизора — например, дать команду роботу-пылесосу. Здорово!





Размеры больше, рамки — меньше

В Samsung утверждают, что они прислушались к мнению потребителей в части дизайна и пользовательского интерфейса. И теперь им предлагается больше телевизоров с диагональю 65 дюймов и больше. По статистике, более 50% американцев, покупая новый телевизор, ориентируется на большие модели (те самые 65 дюймов и выше). Размеры рамок также минимальны — «ничего не должно отвлекать от просмотра».





Кроме того, в новых моделях максимально упрощена система подключения — можно выбрать одну из двух подставок (чтобы установить гаджет на тумбе или полу), либо можно повесить его на стену (тоже очень простое решение).





Важное нововведение — использование всего одного полупрозрачного провода для передачи данных и питания. Причем его длина составляет 5 метров (можно докупить и 15-метровый). Провод ведет к небольшой коробочке для подключения других устройств (ее можно спрятать куда угодно, длина позволяет).







Иллюстрация Samsung того, как мы «мучились» раньше

Еще одна полезность — единый небольшой металлический пульт для использования со всеми видео/аудио устройства. Здесь есть выделенная кнопка для запуска помощника Bixby, который позволяет взаимодействовать с телевизором голосом. На презентации он очень неплохо понимал английскую речь даже с сильным корейским акцентом. К сожалению, русский язык пока не поддерживается.





Еще одна выделенная кнопка на пульте запускает Ambient режим, но о нем нужно рассказать отдельно.

Без черных пятен на стене

Размеры телевизоров растут, и если раньше это был небольшой ящик в конце комнаты, то сейчас он превратился в огромное черное пятно на стене. По статистике около 80% времени телевизор выключен, а значит, нас постоянно окружают большие черные экраны.





Ранее в Samsung уже выпускали телевизор Frame, постоянно демонстрирующий на экране красивые изображения — например, произведения искусства или ваши личные фотографии. Ambient-режим — логичное и очень продвинутое развитие.





Сейчас вы можете не только наблюдать за статичными изображениями или их коллажами, но и получать на экране полезную информацию — например, новости по интересующим вас темам или текущую погоду (в красивом оформлении).

Но самое крутое (во время демонстрации весь зал зааплодировал) — это то, что заставка на экране может подстроиться под текущее окружение (собственно «ambient» и переводится как «окружение», «внешняя среда»).

Повесили телевизор на стену, сфоткали его смартфоном, захватив ближайшие участки стен, и вот, в ambient-режиме он уже стал частью стены, повторяя ее фактуру. Вот зрелищная демонстрация этого режима на видео:

А вот пример со стеной:





Потом на фоне этой картинки можно показывать погоду или коллажи с вашими снимками. В общем, действительно полное погружение, и всё это запускается с помощью одной кнопки на пульте.

Улучшение картинки и звука

Помимо смарт-функциональности, красивого безрамочного и беспроводного дизайна, важное значение имеет качество самой картинки и сопровождающий звук. В новых телевизорах используется сразу несколько продвинутых технологий.

Речь об улучшении контрастности (Q contrast), технологии Direct Full Array для умного контроля подсветки (для лучшей передачи темных сцен), полном отсутствии бликов, поддержке HDR 10+, 100%-ном цветовом охвате и новом процессоре Q Engine, который использует искусственный интеллект для улучшения входной картинки любого качества, вплоть до 8K.



Смотреть заставки на новых гаджетах можно часами.

В линейку телевизоров Samsung 2018 года входит 9 серий с разным разрешением и размерами дисплеев (как плоских, так и изогнутых).

В линейку QLED TV входят модели Q9 °F (диагонали 65″, 75″, 88″), Q8 °F (55″, 65″, 75″), Q7C (55″, 65″), Q7 °F (55″, 65″, 75″) и Q6 °F (49″, 55″, 65″, 75″, 82″).

В линейку Premium UHD — модели NU8500 и NU8000, в линейку UHD — модели U7100 (75″, 65″, 55″, 50″, 43″, 40″) и NU7300 (65″, 55″).

Старт продаж новых телевизоров в США — в марте. Цены пока не объявлены.

Телевизор-стена

Во время мероприятия Samsung также продемонстрировала телевизор с диагональю экрана 146 дюймов The Wall — модульный MicroLED-телевизор для дома (напомним, он был анонсирован в январе ).



На самом деле это один большой экран.

Гаджет интересен не столько своим размерами, сколько модульной конструкцией и MicroLED-технологией (которую в Samsung вообще называют будущим телевизоров).

Модульное решение позволяет сделать телевизор на всю стену, или именно такого размера, который необходим пользователю. Хотите стандартные размеры — пожалуйста, хотите вытянутый экран — без проблем.

Что касается технологии MicroLED, то она дает практически те же преимущества, что и OLED-панели. Каждый микроскопический светодиод дает свой свет, поэтому здесь не нужна общая подсветка сзади панели. Кроме того, такая технология позволяет получить глубокий черный цвет и очень высокую яркость.

Если в январе Samsung говорила о The Wall больше как о концепте, то сейчас озвучены примерные сроки релиза — август. К сожалению, пока без цены.