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Apple откажется от выреза в экране iPhone

07.03.2018 20:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple может отказаться от выреза в верхней части, который сделал узнаваемым смартфон iPhone X. По слухам, модели следующего года получат новый дизайн. Какой именно, пока неизвестно. Однако компания уже приступила к обсуждению грядущих изменений с поставщиками комплектующих.

В текущем году Apple выпустит сразу три смартфона с безграничным дизайном. Два аппарата получат OLED-экран, а самый доступный – IPS-матрицу. Также все три модели порадуют сканером Face ID – фирменный дактилоскоп компания пока возвращать не собирается, но в будущем может встроить его в экран, если технология хорошо себя зарекомендует. Официальный анонс новинок состоится осенью.

Apple откажется от выреза в экране iPhone

На подходе также iPhone SE 2, массовое производство которого начнется во втором квартале. Гаджет порадует стеклянным корпусом и поддержкой беспроводной зарядки. Сканера лица у него не будет. Продажи начнутся в мае или июне.

 
 
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Apple может отказаться от выреза в верхней части, который сделал узнаваемым смартфон iPhone X. По слухам,...

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