Apple откажется от выреза в экране iPhone

Apple может отказаться от выреза в верхней части, который сделал узнаваемым смартфон iPhone X. По слухам, модели следующего года получат новый дизайн. Какой именно, пока неизвестно. Однако компания уже приступила к обсуждению грядущих изменений с поставщиками комплектующих.

В текущем году Apple выпустит сразу три смартфона с безграничным дизайном. Два аппарата получат OLED-экран, а самый доступный – IPS-матрицу. Также все три модели порадуют сканером Face ID – фирменный дактилоскоп компания пока возвращать не собирается, но в будущем может встроить его в экран, если технология хорошо себя зарекомендует. Официальный анонс новинок состоится осенью.





На подходе также iPhone SE 2, массовое производство которого начнется во втором квартале. Гаджет порадует стеклянным корпусом и поддержкой беспроводной зарядки. Сканера лица у него не будет. Продажи начнутся в мае или июне.