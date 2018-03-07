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Датировано первое сюжетное дополнение для South Park: The Fractured But Whole
07.03.2018 19:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Ubisoft объявила дату выхода первого сюжетного дополнения для ролевой игры South Park: The Fractured But Whole. Оно называется From Dusk Till Casa Bonita («От заката до Каса-Бонита») и выйдет 20 марта 2018 года.
По сюжету, отряд супергероев отправляется в любимый ресторанчик Картмана под названием «Каса-Бонита», где дети-вампиры из Южного Парка удерживают сестру Мистериона. Также игрокам предстоит «исследовать пещеру черного Барта, посмотреть на прыжки со скалы и насладиться очарованием Мексики».
Позже для The Fractured But Whole выйдет еще одно дополнение под названием Bring the Crunch («Добавить хруста»), подробности которого пока держатся в секрете.
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Компания Ubisoft объявила дату выхода первого сюжетного дополнения для ролевой игры South Park: The Fractured But Whole....
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