Датировано первое сюжетное дополнение для South Park: The Fractured But Whole

Компания Ubisoft объявила дату выхода первого сюжетного дополнения для ролевой игры South Park: The Fractured But Whole. Оно называется From Dusk Till Casa Bonita («От заката до Каса-Бонита») и выйдет 20 марта 2018 года.

По сюжету, отряд супергероев отправляется в любимый ресторанчик Картмана под названием «Каса-Бонита», где дети-вампиры из Южного Парка удерживают сестру Мистериона. Также игрокам предстоит «исследовать пещеру черного Барта, посмотреть на прыжки со скалы и насладиться очарованием Мексики».





Позже для The Fractured But Whole выйдет еще одно дополнение под названием Bring the Crunch («Добавить хруста»), подробности которого пока держатся в секрете.