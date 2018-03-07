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Вышла PC-версия Final Fantasy XV

07.03.2018 19:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В продажу поступила компьютерная версия ролевой игры Final Fantasy XV. На данный момент она имеет 90% положительных отзывов в Steam. Мнение об игре высказали более 1000 человек.

PC-версия Final Fantasy XV получила поддержку текстур высокого разрешения и технологии NVIDIA GameWorks, благодаря чему является самой красивой. В частности, в игре доступны реалистичная симуляция травы, продвинутая симуляция волос и шерсти, улучшенные тени, улучшенное освещение, а также улучшенная симуляция эффектов жидкостей, огня и дыма.

События Final Fantasy XV происходят в мире, где реальность соседствует с фантазией. Во время путешествия по миру в компании самых близких друзей принц Ноктис получает страшную весть: его родину захватила империя, а отца, невесту и его самого объявили погибшими. Не зная, во что верить, принц отныне может полагаться лишь на себя, ведь он во что бы то ни стало должен вернуться домой и восстановить справедливость.

 
 
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В продажу поступила компьютерная версия ролевой игры Final Fantasy XV. На данный момент она имеет 90%...

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