«Белтелекомом» была произведена СМС-рассылка с рекламой бургерной

Некоторые белорусы жалуются, что 7 марта в течении всего дня им приходили рекламные СМС бургерной с приглашением на бесплатный лимонад, прирученные к Международному женскому дню. Отправителем значился крупнейший белорусский оператор связи «Белтелеком», передает TUT.by

О рассылке, затронувшей в основном абонентов МТС и velcom, стало известно судя по постам нескольких десятков человек в соцсетях. Иногда она была весьма агрессивной: один из пользователей отмечает, что ему прислали шесть сообщений подряд.

Речь идет о ресторане, расположенном в Борисове, однако примечательно, что СМС по большей части получили жители Минска.

Представители «Белтелекома» пока не прокомментировали ситуацию. Ранее оператор никогда не занимался рассылкой коммерческих рекламных сообщений.