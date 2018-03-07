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«Белтелекомом» была произведена СМС-рассылка с рекламой бургерной

08.03.2018 08:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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«Белтелекомом» была произведена СМС-рассылка с рекламой бургерной

Некоторые белорусы жалуются, что 7 марта в течении всего дня им приходили рекламные СМС бургерной с приглашением на бесплатный лимонад, прирученные к Международному женскому дню. Отправителем значился крупнейший белорусский оператор связи «Белтелеком», передает TUT.by

О рассылке, затронувшей в основном абонентов МТС и velcom, стало известно судя по постам нескольких десятков человек в соцсетях. Иногда она была весьма агрессивной: один из пользователей отмечает, что ему прислали шесть сообщений подряд.

Речь идет о ресторане, расположенном в Борисове, однако примечательно, что СМС по большей части получили жители Минска.

Представители «Белтелекома» пока не прокомментировали ситуацию. Ранее оператор никогда не занимался рассылкой коммерческих рекламных сообщений.

 
Теги: Минск
 
 
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