Илон Маск рассказал о необходимости лететь на Марс и опасности искусственного интеллекта

На фестивале SXSW Илон Маск принял участие в сесcии ответов на вопросы посетителей, где рассказал о планах SpaceX, угрозе со стороны искусственного интеллекта и опасности оставаться на Земле в ближайшем будущем. Краткую выдержку приводит TJournal.

Маск рассказал, что считает необходимым колонизировать Марс, и, возможно, Луну. По его словам, скоро Землю ждут «новые темные времена» и, вероятно, Третья мировая война. В этом случае, по мнению Маска, колония на Марсе будет продолжать «нести вперед факел человеческой культуры».



Джонатан Нолан и Илон Маск на фестивале SXSW 2018 в Техасе. Фото: American Statesman

Глава SpaceX заявил, что компания осуществит первый испытательный полёт к Марсу в начале 2019 года с помощью пока недостроенной ракеты Big Falcon Rocket (BFR). Предприниматель отметил, что пока многие пессимистично оценивают его планы на полеты к Марсу, но если SpaceX это сделает — остальные бизнесмены и правительства стран «тоже вступят в игру».

Один из гостей поинтересовался у Маска о том, как по его мнению должна быть устроена власть на Марсе. Предприниматель заявил, что нужна прямая демократия, где новые законы принимаются по достижении 60% консенсуса, а старые могут отменить, если проголосует 40% человек. По мнению Маска, важной частью конституции марсиан станет принцип истечения срока действия законов, если их никто не захочет продлевать.

Отвечая на один из вопросов Маск вернулся к теме опасности искусственного интеллекта. По его мнению, эксперты в сфере ИИ «думают, что знают больше, чем на самом деле» и им «не нравится идея, что машина может быть умнее их». Маск пояснил, что пока алгоритмы применяются в узких областях и представляют угрозу только для рабочих мест, но появление универсального «сверхразума» станет угрозой цивилизации:

«Запомните мои слова: искусственный интеллект намного опаснее ядерного оружия. Я не особый сторонник надзора и регулирования, но это тот случай, когда существует очень серьезная опасность для общества. Почему у нас нет надзорных органов? Это безумие».

По словам Маска, должен быть некий государственный орган, который обладает необходимой компетенцией и будет осуществлять надзор над разработками в сфере ИИ. Предприниматель считает, что все работы над искусственным интеллектом должны вестись в безопасности.