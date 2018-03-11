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Apple оснастит новый бюджетный MacBook Retina-экраном
12.03.2018 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Недавно известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo)
Ресурс DigiTimes
Скорее всего, ноутбук оснастят 13,3-дюймовым Retina-дисплеем разрешением в 2560 на 1600 точек, как в актуальной модели MacBook Pro 13. Производством экранов займется компания LG.
В Apple планируют к концу года поставить около шести миллионов аппаратов. В DigiTimes уточняют, что с учетом предполагаемой цены производителю удастся реализовать не больше четырех миллионов новых ноутбуков. Возможно, компания в июне также анонсирует новое поколение планшетов iPad и iPad Pro.
Смотрите, сколько стоят нынешние лэптопы Apple:
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