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Apple оснастит новый бюджетный MacBook Retina-экраном

12.03.2018 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что во втором квартале 2018 года Apple представит обновленный ноутбук серии MacBook Air. Сегодня в Сети появились новые подробности о еще не анонсированном устройстве.

Apple оснастит новый бюджетный MacBook Retina-экраном
Нынешний MacBook Air. Источник: CNET

Ресурс DigiTimes заявляет, что презентация нового лэптопа состоится в начале июня на конференции WWDC 2018. В продажу устройство выйдет по цене аналогичной или немного выше нынешнего MacBook Air, который в США можно приобрести от 999 долларов.

Скорее всего, ноутбук оснастят 13,3-дюймовым Retina-дисплеем разрешением в 2560 на 1600 точек, как в актуальной модели MacBook Pro 13. Производством экранов займется компания LG.

В Apple планируют к концу года поставить около шести миллионов аппаратов. В DigiTimes уточняют, что с учетом предполагаемой цены производителю удастся реализовать не больше четырех миллионов новых ноутбуков. Возможно, компания в июне также анонсирует новое поколение планшетов iPad и iPad Pro.

Смотрите, сколько стоят нынешние лэптопы Apple:

 
 
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Недавно известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что во втором квартале 2018 года Apple представит обновленный ноутбук серии MacBook Air. Сегодня в Сети появились...

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