Четыре американских наноспутника, выведенные на орбиту индийской ракетой-носителем, вообще не должны были оказаться в космосе: они не получили одобрения американской Комиссии по коммуникациям в космосе (FCC), а значит, не были приписаны к своей частоте и не были учтены как потенциальный космический мусор, сообщает издание popmech.ru.

Основной полезной нагрузкой ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), стартовавшей 12 января с космодрома на восточном побережье Индостана, был большой индийский географический спутник; кроме того, ракета вывела на орбиту больше десятка исследовательских и коммерческих кубсатов, в т. ч. иностранных: канадский телекоммуникационный спутник компании Telesat, британская миссия Carbonite, и спутник американской компании Planetary Resources, тестирующий инструменты для разработки полезных ископаемых на астероидах. Принадлежность еще четырех наноспутников в сообщении Индийской организациии космических исследований (ISRO) не указывалась.



Старт индийской Polar Satellite Launch Vehicle 12 января 2018 года. Фото: Antrix

Этими четырьмя кубсатами были, пишет IEEE Spectrum, спутники SpaceBees (англ. «космические пчелы») производства американского стартапа Swarm Technologies. Они предназначены для отработки новой системы связи на основе космического «интернета вещей», которая, по утверждениям создателей стартапа, должна быть на несколько порядков быстрее современных. «Пчелы» должны проверить эффективность алгоритмов, над которыми создатели Swarm Technologies (бывший сотрудник NASA и Google и разработчик, продавший свою компанию Apple) работали восемь лет.

Размер спутников совсем невелик — они меньше обычных кубсатов, которые обычно бывают не больше 10х10х10 см. Малый размер и стал причиной, по которой FCC не одобрила заявку Swarm Technologies; разрешение не удалось получить и тогда, когда стартап предложил добавить в конструкцию спутников дополнительные инструменты отслеживания. В FCC опасались, что из-за размера спутники окажутся невидимы для SSN — телескопом для отслеживания космического мусора, данные которого используют для расчета орбит новых и действующих космических аппаратов.

Тем не менее сейчас все четыре «пчелы» находятся в космосе, правда, пока не работают. Если эта информация подтвердится официально, «космические пчелы» станут первыми спутниками, запущенными «контрабандой», в обход существующей процедуры. FCC уже отозвала ранее выданное стартапу разрешение на запуск следующих четырех спутников, который должен был состояться в апреле.

Что с этим делать, пока непонятно; возможно, Swarm Technologies запретят дальнейшую работу, однако это не отменяет того факта, что на иностранных ракетах можно вывести в космос в обход американских регулирующих органов, по крайней мере, маленькие спутники.