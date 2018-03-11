Ученые выяснили, как смартфоны влияют на мозг

Исследователи утверждают, что использование смартфонов вызывает привыкание, а также может привести к депрессии и замедлению мыслительных процессов. Об этом пишет Business Insider.



Источник: Samantha Lee/Business Insider

По мнению ученых, постоянные оповещения со смартфонов подталкивают гормоны стресса к действию — сердечные ритмы ускоряются, мышцы сжимаются. Эти процессы призваны помочь человеку избежать опасности, а не быстрее ответить на входящее сообщение.

Это привело к тому, что 89% опрошенных американских студентов ощущают «фантомные» вибрации телефона, когда в реальности тот не активен. Еще 86% американцев постоянно проверяют почту и сообщения в социальных сетях (например, в Facebook), что приводит их в стрессовое состояние.

Эндокринолог Роберт Люстиг (Robert Lustig) утверждает, что частые уведомления со смартфонов заставляют организм постоянно находится в стрессе и страхе. Из-за этого префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за когнитивные функции высшего порядка, перестает действовать в полном объеме. «В конечном счете вы делаете глупые вещи, которые могут привести к беде», — уточняет Люстиг.

Кроме того, только 2,5% людей могут одновременно выполнять сразу несколько задач. Остальные 97,5% населения неспособны к многозадачности. Из-за частых отвлечений на раздражающие внешние факторы (вроде телефонных вызовов и уведомлений) во время концентрации на других процессах, в организме повышается уровень гормона стресса кортизола.

Чтобы его нейтрализовать, требуется выброс гормона радости, дофамина. Другими словами, накапливаемый стресс при попытке одновременного выполнения нескольких задач может вызывать болезненное состояние.

Роберт Люстиг выступает за некоторые ограничения на использование смартфонов. «Я надеюсь, мы придем к тому, что вы не сможете вытащить свой телефон на публике», — заявляет ученый.

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