HTC: 5G изменит дизайн смартфонов

Глава совета директоров компании HTC Шер Вонг считает, что сети пятого поколения радикально изменят индустрию и дизайн смартфонов.

По ее мнению, 5G снизит потребность в высокой производительности, а на смену привычным «прямоугольникам» придут некие «другие формы». Какие именно, не уточняется. Напомним, что сейчас некоторые производители работают над складными смартфонами, а в отдаленной перспективе ожидаются сворачиваемые устройства.





Стандартизация 5G должна завершится грядущим летом, а первые коммерческие сети могут появиться до конца текущего года. Однако совместимых с ними смартфонов пока нет, что связано с дороговизной 5G-модемов – некоторые аналитики считают, что первое время ими будут оснащаться только флагманские аппараты стоимостью от $1000.