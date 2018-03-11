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HTC: 5G изменит дизайн смартфонов

12.03.2018 08:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Глава совета директоров компании HTC Шер Вонг считает, что сети пятого поколения радикально изменят индустрию и дизайн смартфонов.

По ее мнению, 5G снизит потребность в высокой производительности, а на смену привычным «прямоугольникам» придут некие «другие формы». Какие именно, не уточняется. Напомним, что сейчас некоторые производители работают над складными смартфонами, а в отдаленной перспективе ожидаются сворачиваемые устройства.

HTC: 5G изменит дизайн смартфонов

Стандартизация 5G должна завершится грядущим летом, а первые коммерческие сети могут появиться до конца текущего года. Однако совместимых с ними смартфонов пока нет, что связано с дороговизной 5G-модемов – некоторые аналитики считают, что первое время ими будут оснащаться только флагманские аппараты стоимостью от $1000.

 
 
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Глава совета директоров компании HTC Шер Вонг считает, что сети пятого поколения радикально изменят...

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