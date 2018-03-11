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Apple запатентовала клавиатуру с защитой от грязи и пыли

12.03.2018 09:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple запатентовала клавиатуру с защитой от грязи и пыли, которая может найти применение в обновленных ноутбуках MacBook.

В патенте описаны два способа борьбы с мусором под клавишами. Первый заключает в герметизации клавиш с помощью мембран, которые закроют щели между корпусом и кнопками, что равносильно водозащите. В качестве альтернативы предлагается сделать в каждой клавише крошечные перфорационные отверстия, которые будут выполнять функцию «продува» и выталкивать мусор из под кнопок при каждом нажатии.

Apple запатентовала клавиатуру с защитой от грязи и пыли

В 2015 году Apple представила обновленный MacBook, оснащенный клавиатурой с механизмом нажатия «бабочка», который позволил уменьшить ход клавиш и толщину устройства. Однако в процессе эксплуатации у новшества был обнаружен существенный недостаток – кнопки залипают или вовсе перестают работать, если в щели попал какой-либо мусор.

 
 
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Компания Apple запатентовала клавиатуру с защитой от грязи и пыли, которая может найти применение в...

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