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Intel может купить Broadcom

12.03.2018 08:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Intel допускает возможность полного или частичного поглощения компании Broadcom, если последняя заключит сделку с Qualcomm.

Производитель процессоров считает, что слияние Broadcom и Qualcomm приведет к появлению монополиста на рынке интегральных микросхем для устройств связи, который будет контролировать практически весь рынок смартфонов и сможет диктовать свои условия. В связи с чем компания готова купить Broadcom, если соответствующая сделка будет близка к подписанию. На сегодняшний день стоимость последней составляет около $104 миллиардов.

Intel может купить Broadcom

Также Intel может купить долю в объединенной компании или поглотить ее целиком, но на это потребуется разрешение антимонопольных регуляторов.

Напомним, что Broadcom сделал три разных предложения о покупке Qualcomm. Все они были отклонены. Самая большая ставка составила $130 миллиардов.

 
 
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Intel допускает возможность полного или частичного поглощения компании Broadcom, если последняя заключит...

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