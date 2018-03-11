Самый технологичный в мире унитаз оценили в 11 тысяч долларов

Японская компания TOTO выпустила автоматический унитаз, который выйдет в продажу по цене в 11 тысяч долларов. Об этом сообщает Mashable.





Модель под названием Neorest NX2 автоматически открывается и закрывается при приближении человека. Кроме того, в унитаз встроена система подогрева, фонтан для мытья и фен.

После каждого использования происходит дезинфекция ионизированной водой и ультрафиолетовой лампой. Из дополнительных плюсов — автоматическая система устранения запахов.

Продажи унитаза в США стартуют в третьем квартале года, который длится с июля по сентябрь.

Смотрите, сколько у нас стоят «классические» унитазы: