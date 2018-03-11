Huawei Y9 – бюджетный смартфон с безрамочным дизайном и четырьмя камерами

Компания Huawei представила бюджетный смартфон с безрамочным дизайном и четырьмя камерами. Новинка называется Huawei Y9 и стоит всего 200 евро.

Гаджет располагает 5,93-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей, восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 659, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти.

Основная камера представлена 13- и 2-мегапиксельными датчиками изображения. Дополнительный объектив используется для анализа глубины сцены. Фронтальная камера также состоит из двух модулей: 16- и 2-мегапиксельного.





Еще Huawei Y9 может похвастаться металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.