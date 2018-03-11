Россия уничтожит свои самые мощные ядерные ракеты

Межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 В «Воевода», которые в НАТО называют SS-18 «Сатана», скоро будут сняты с боевого дежурства и утилизированы, сообщает «Красная звезда». На смену им должны прийти межконтинентальные ракеты «Сармат», обладающие уникальными характеристиками полета.

Заместитель министра обороны России генерал армии Юрий Борисов отметил, что ракета «Воевода», являющаяся сегодня самой мощной в мире, была разработана и принята на вооружение в середине 1980-х годов и почти выработала свой срок службы: «Но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету».

Максимальная дальность пуска составляет от 11 до 16 тысяч километров (в зависимости от количества ядерных блоков). Р-36М2 несет 10 разделяющихся головных частей индивидуального наведения мощностью от 550 до 750 кт каждая. Ракета способна преодолеть любую систему ПРО и гарантированно поразить цель.

Борисов добавил, что в прошлом году «Сармат» успешно прошел так называемые бросковые испытания, и отечественная промышленность готова начать производство новой ракеты.

«Сармат» называют преемницей «Воеводы». Обе ракеты в классификации НАТО называют «Сатаной»: «Воеводу» — Satan, а «Сармат» — Satan-2. Они оснащены разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Поэтому схема, показанная на кадрах 11-летней давности, справедлива и для российской новинки.

Путин рассказал, что «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюса: «При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО; дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у „Воеводы“. Боевая часть оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».