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Россия уничтожит свои самые мощные ядерные ракеты
12.03.2018 14:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 В «Воевода», которые в НАТО называют SS-18 «Сатана», скоро будут сняты с боевого дежурства и утилизированы,
Заместитель министра обороны России генерал армии Юрий Борисов отметил, что ракета «Воевода», являющаяся сегодня самой мощной в мире, была разработана и принята на вооружение в середине 1980-х годов и почти выработала свой срок службы: «Но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету».
Максимальная дальность пуска составляет от 11 до 16 тысяч километров (в зависимости от количества ядерных блоков). Р-36М2 несет 10 разделяющихся головных частей индивидуального наведения мощностью от 550 до 750 кт каждая. Ракета способна преодолеть любую систему ПРО и гарантированно поразить цель.
Борисов добавил, что в прошлом году «Сармат» успешно прошел так называемые бросковые испытания, и отечественная промышленность готова начать производство новой ракеты.
«Сармат» называют преемницей «Воеводы». Обе ракеты в классификации НАТО называют «Сатаной»: «Воеводу» — Satan, а «Сармат» — Satan-2. Они оснащены разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Поэтому схема, показанная на кадрах 11-летней давности, справедлива и для российской новинки.
Путин рассказал, что «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюса: «При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО; дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у „Воеводы“. Боевая часть оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».
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Межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 В «Воевода», которые в НАТО называют SS-18 «Сатана», скоро будут сняты с боевого дежурства и утилизированы, сообщает...
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