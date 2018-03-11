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Анонсирован шутер Call of Duty: Black Ops 4

12.03.2018 10:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Activision официально анонсировала шутер Call of Duty: Black Ops 4, разработкой которого занимается студия Treyarch.

Никаких подробностей об игре пока нет. Полноценная презентация состоится 17 мая на специальном мероприятии, посвященном Black Ops 4.

По слухам, события Black Ops 4 будут разворачиваться в наши дни. Игровой процесс порадует уклоном на реалистичность. Никакого футуристического оружия в игре не ожидается.

Релиз Call of Duty: Black Ops 4 состоится 12 октября. Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Компания Activision официально анонсировала шутер Call of Duty: Black Ops 4, разработкой которого занимается студия...

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