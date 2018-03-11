Зомби-боевик Days Gone перенесен на 2019 год

Компания Sony сообщила, что боевик в открытом мире Days Gone задержится и выйдет только в 2019 году. Точная дата будет объявлена позже. Причины переноса игры не называются.

События Days Gone разворачиваются спустя два года после глобальной пандемии, которая уничтожила почти все человечество, превратив часть населения во фрикеров – зомби-подобных существ, некоторые их которых сохранили способность мыслить.

Разработчики обещают большой открытый мир с заброшенными территориями и населенными городами, динамическую смену дня ночи, возможность создавать оружие из подручных материалов, а также схватки с толпами зомби и дикими животными.

Игра создается эксклюзивно для приставки PlayStation 4.